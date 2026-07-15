Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana en Rosario

La humedad y las nubes van a derivar en jornadas inestables que pueden ser intensas. Luego, volverán las temperaturas invernales

Se esperan lluvias para el inicio de un fin de semana en el que los termómetros bajarán 10 grados en 48 horas.

La mini primavera que vivirá Rosario en los próximos días tendrá sus consecuencias . El desequilibrio en las temperaturas, la alta humedad y la presencia de nubes harán que la ciudad tenga varias jornadas con lluvias , que volverán a dejar registros térmicos bajos .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la mini primavera en Rosario se dará entre jueves y viernes . Para la primera jornada, la mínima será de 13º y la máxima trepará hasta los 24º, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos con ráfagas que, durante la mañana, llegarán desde el sector norte y podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora .

Esas condiciones provocarán que lleguen las lluvias el viernes junto a un leve aumento en las temperaturas . Para ese día, el SMN prevé una mínima de 15º, una máxima de 25º, tormentas aisladas durante la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde.

Las precipitaciones pueden ser abundantes entre viernes y sábado . Para este último día, el organismo nacional pronostica que no habrá más lluvias pero que las temperaturas comenzarán a bajar : la mínima será de 14º, mientras que la máxima llegará a los 19º.

Para el domingo, los termómetros tendrán una baja más pronunciada. La temperartura mínima llegará a los 10º, y la máxima alcanzará los 15º. El cielo estará mayormente nublado, por lo que el frío se sentirá un poco más.

Las lluvias que se darán en Rosario forman parte del fenómeno El Niño, que fue declarado activo recientemente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Qué es El Niño

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial aumenta por encima de los valores habituales.

Ese calentamiento modifica la circulación de la atmósfera y altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo. Mientras algunas regiones sufren sequías, otras registran precipitaciones más abundantes y tormentas de mayor intensidad.

En Argentina, especialmente en la región pampeana y el Litoral, El Niño suele traducirse en lluvias por encima de lo normal.

Cómo afecta El Niño a Rosario

En Rosario, el principal impacto esperado es el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas.

Eso no significa que vaya a llover todos los días, sino que los eventos de lluvia intensa pueden repetirse con mayor frecuencia y acumular grandes volúmenes de agua en pocas horas.

>> Leer más: El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Además, si las precipitaciones coinciden con crecidas del río Paraná o con el desborde de los arroyos Ludueña y Saladillo, aumentan los riesgos de anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.