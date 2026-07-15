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Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Municipalidad de Rosario, EPE y Aguas Santafesinas trabajarán coordinadamente en toda la ciudad por seis meses. Una inversión de 16 mil millones de pesos

15 de julio 2026 · 13:15hs
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La presentación se realizó en la Municipalidad de Rosario

La presentación se realizó en la Municipalidad de Rosario

La Municipalidad de Rosario presentó este miércoles un plan de obras subterráneas para mejorar los servicios de la ciudad. Junto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (Assa), la inversión entre redes de baja tensión y el recambio de cañerías es de aproximadamente 16 mil millones de pesos, aseguró el intendente Pablo Javkin, al dar detalles del proyecto.

Los funcionarios que encabezaron la presentación señalaron que se trata de una inversión “histórica” para mejorar redes eléctricas, de agua potable, cloacas y desagües pluviales para mejorar la infraestructura de Rosario. Habrá tareas para renovar redes de media y baja tensión en todos los distritos, recambio de cañerías de 130 años de antigüedad de agua potable mediante sistema de cracking, nuevas redes cloacales y ampliación del saneamiento, obras hidráulicas y nuevos conductos pluviales y nueva infraestructura subterránea que beneficiará a cientos de miles de rosarinos.

Al reunir a tres actores, municipio y empresas de servicios, Javkin destacó un trabajo coordinado para llevar a cabo intervenciones que no se extiendan en el tiempo, que eviten obras sobre una misma calle más de una vez, optimizar tiempos y recursos ejecutando primero las obras de infraestructura y luego las obras de superficie.

Esta obra conjunta con EPE y ASSA es histórica, y cuando digo histórica me refiero a una inversión que, a lo mejor, Rosario perdió en 15 años en las discusiones que hemos tenido con los procesos de nuestras empresas públicas dentro del eje urbano de la ciudad”, afirmó Javkin en el marco de la presentación del plan de obras.

"Las obras tienen mayor presencia en el centro, pero tienen impacto fundamentalmente en otras zonas, porque el 40% de pérdida del agua tratada que tenemos por esos caños en el centro es agua que le quitamos a la zona sur o a la zona sudoeste de la ciudad que recibe desde Arroyito o desde Baigorria", señaló el intendente Pablo Javkin.

El mandatario rosarino adelantó que la próxima semana el gobernador Maximiliano Pullaro será el encargado de presentar otras dos obras históricas para Rosario. "No quiero contar nada, pero los rosarinos las están esperando hace mucho tiempo", dijo Javkin y planteó que esos anuncios completarán esta presentación.

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En este marco, el titular del Ejecutivo local también advirtió: “Las condiciones van a ser muy molestas para los vecinos, porque implica romper vereda pero también algo de calle con el sistema de cracking. Si hacemos el trabajo conjunto con Aguas y EPE es para reducir esas molestias pero sabiendo también que, si queremos algo que dure y que dure mucho tiempo, conviene meterse abajo. Para meterse abajo hay que romper porque sino lo que hacemos se ve bien, pero dura poco, y eso es lo que no queremos que se repita”.

Obras de la EPE

En los últimos dos años, la Empresa Provincial de la Energía invirtió 42.700 millones de pesos en obras, que permitió reducir los tiempos y números de afectados por cortes de luz. Anahí Rodríguez, al frente de EPE, expresó que "hacía muchísimas décadas que no había una inversión de esta magnitud, que no solo benefician a la ciudad de Rosario, sino a todo el sur de la provincia de Santa Fe", a la par que explicó: "También hemos intervenido media tensión y baja tensión, que ahí es donde aparecen nuestras aperturas sobre veredas, y luego el arreglo de esas veredas".

En este sentido, en momentos críticos en la temporada 2024/2025, hubo 40 mil afectados por corte de luz con un promedio de reposición de servicio de 72 horas. Para 2025/2026, hubo 20 mil afectados y alrededor de 48 horas.

Las obras abarcaron una nueva estación transformadora en calle Sarmiento y Catamarca y más potencia para la estación transformadora de Rosario Oeste. Además, intervenciones en la estación transformadora de Mendoza y Buenos Aires.

A partir del anuncio de la provincia junto al municipio, la EPE señaló que se llevará a cabo la renovación de redes de baja tensión en el distrito centro. Esta obra beneficiará 289 mil habitantes, es decir, el 30% de los rosarinos.

En números serán 1.428 nuevas conexiones subterráneas, 115 nuevos gabinetes, 2.927 nuevas conexiones aéreas y 1.106 renovación de columnas para lograr un mejor servicio eléctrico.

Obras de Aguas Santafesinas

Por su parte, el plan de obras de Assa es el más auspicioso con trabajos de distinta índole distribuidos por toda la ciudad. En primer lugar, se realizó la primera etapa de renovación la red de agua potable en Lourdes y Pichincha. Estas tareas contemplaron el cambio de caños de 130 años de antigüedad, 9 kilómetros de nuevas cañerías y 1.800 nuevas conexiones domiciliarias. Obras que significaron una inversión de 4.500 millones de pesos y más de 30 mil vecinos beneficiados. Sólo con estas obras se mejoró un 85% de la presión en barrio Lourdes y Pichincha, según Assa.

La empresa de agua potable de Santa Fe también realizó trabajos en la estación elevadora cloacal de Fisherton Noroeste beneficiando a 15 mil vecinos; un nuevo acueducto, perforaciones y cañerías en barrio Godoy para 20 mil rosarinos; y la renovación de un tramo colector Vélez Sarsfield de casi un kilómetro. Además, lleva a cabo de Plan de Reducción de Vulnerabilidad colocando nuevas bombas, equipos y repuestos para las plantas potabilizadoras de Arroyito y Baigorria.

En la proyección, Assa llevará adelante la segunda etapa de la renovación de la red de agua potable en el Casco histórico de Rosario. Se trata de 10,8 kilómetros de nuevas cañerías y 1.600 nuevas conexiones domiciliarias para 32 mil vecinos. Estas tareas suponen una inversión de más de $6.000.000.000.

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En cuanto a cloacas, Assa aseguró que el 97% de Rosario está cubierto con este servicio y que actualmente se encuentran trabajando en ocho barrios, entre los que se destacan Puente Negro, con un avance del 99% de la obra.

También hay operarios de Assa en Fisherton, La Bombacha, Stella Maris y Santa Rosa, donde las obras están avanzadas en un 50%. Mientras que en Nuevo Alberdi y Cristalería alcanzan el 30%. En el último barrio que se trabaja es en Hostal del Sol Este con el 17% de las obras completadas. Estas tareas significan casi 7.100 conexiones domiciliarias y casi 36 mil vecinos beneficiados.

Assa también trabaja en la colocación de nuevos conductos pluviales en barrio Las Delicias, Tiro Suizo, Irigoyen, Las Heras y en el entorno del Parque Regional Sur. También en barrio Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Empalme Graneros, Triangulo y Moderno y a lo largo de las avenidas Bv. Seguí, Ayacucho, Newbey Casiano Casas. Son 455 cuadras donde se eliminan las históricas zanjas y casi 55 mil metros de líneas pluviales.

En las Flores Sur se lleva adelante obras hidráulicas, también en La Florida y la Rambla donde se reconstruye el conducto Piaggio, se hará un nuevo desagüe pluvial y una obra de descarga en la zona de los Serruchos. También habrá una adecuación de drenajes a cielo abierto en las zonas mencionadas.

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