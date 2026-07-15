Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en el corazón de barrio Martin

La policía demoró a un joven de 29 años a la medianoche tras el hallazgo de cocaína. Su acompañante también fue detenido

El procedimiento por el secuestro de drogas incluyó el traslado a la comisaría 2ª.

Un patrullaje de rutina derivó este miércoles en dos arrestos por venta de drogas en Rosario . Fuentes oficiales confirmaron que ambas personas fueron demoradas en pleno barrio Martin , donde les secuestraron algunas dosis de cocaína y dinero en efectivo a partir de la requisa.

El operativo se llevó a cabo antes de la una de la mañana, cuando un joven de 29 años fue interceptado junto a otro hombre en 3 de Febrero y Ayacucho . Durante la requisa, los policías advirtieron que el primero tenía cocaína y otros elementos utilizados para la comercialización de dicha sustancia.

Nahuel C. quedó detenido a la medianoche por el hallazgo de la sustancia ilegal. En tanto, Eder J. también fue trasladado a la comisaría 2ª luego del procedimiento realizado a pocas cuadras del parque Urquiza.

La Brigada Motorizada reportó que uno de los detenidos llevaba dos bolsas pequeñas con cierre hermético que aparentemente contenían cocaína . Además, dieron con un segundo paquete de mayor tamaño que contenía una veintena de envoltorios vacíos con características similares.

Foto: Policía de Santa Fe.

Luego de este hallazgo, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales fueron a buscar testigos para completar el procedimiento en barrio Martin. En esta instancia hallaron dos teléfonos celulares Samsung y 130.200 pesos en efectivo, entre otros elementos.

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Además de la evidencia antes mencionada, los policías secuestraron la gorra y la billetera de uno de los sospechosos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia en la seccional de Paraguay al 1100, a donde llevaron a los detenidos después del operativo.

Hace cuatro meses, otro operativo similar en barrio Martin derivó en una imputación por venta de drogas a un hombre que llevaba drogas sintéticas a bordo de un automóvil. Miqueas R. quedó bajo prisión preventiva el 10 de marzo por el hallazgo de varias dosis de metanfetaminas y éxtasis en 9 de Julio y Colón.