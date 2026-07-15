La Capital | Policiales | drogas

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en el corazón de barrio Martin

La policía demoró a un joven de 29 años a la medianoche tras el hallazgo de cocaína. Su acompañante también fue detenido

15 de julio 2026 · 09:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
El procedimiento por el secuestro de drogas incluyó el traslado a la comisaría 2ª.

Foto: Policía de Santa Fe.

El procedimiento por el secuestro de drogas incluyó el traslado a la comisaría 2ª.

Un patrullaje de rutina derivó este miércoles en dos arrestos por venta de drogas en Rosario. Fuentes oficiales confirmaron que ambas personas fueron demoradas en pleno barrio Martin, donde les secuestraron algunas dosis de cocaína y dinero en efectivo a partir de la requisa.

El operativo se llevó a cabo antes de la una de la mañana, cuando un joven de 29 años fue interceptado junto a otro hombre en 3 de Febrero y Ayacucho. Durante la requisa, los policías advirtieron que el primero tenía cocaína y otros elementos utilizados para la comercialización de dicha sustancia.

Nahuel C. quedó detenido a la medianoche por el hallazgo de la sustancia ilegal. En tanto, Eder J. también fue trasladado a la comisaría 2ª luego del procedimiento realizado a pocas cuadras del parque Urquiza.

Un presunto vendedor de drogas en barrio Martin

La Brigada Motorizada reportó que uno de los detenidos llevaba dos bolsas pequeñas con cierre hermético que aparentemente contenían cocaína. Además, dieron con un segundo paquete de mayor tamaño que contenía una veintena de envoltorios vacíos con características similares.

Luego de este hallazgo, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales fueron a buscar testigos para completar el procedimiento en barrio Martin. En esta instancia hallaron dos teléfonos celulares Samsung y 130.200 pesos en efectivo, entre otros elementos.

>> Leer más: El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Además de la evidencia antes mencionada, los policías secuestraron la gorra y la billetera de uno de los sospechosos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia en la seccional de Paraguay al 1100, a donde llevaron a los detenidos después del operativo.

Hace cuatro meses, otro operativo similar en barrio Martin derivó en una imputación por venta de drogas a un hombre que llevaba drogas sintéticas a bordo de un automóvil. Miqueas R. quedó bajo prisión preventiva el 10 de marzo por el hallazgo de varias dosis de metanfetaminas y éxtasis en 9 de Julio y Colón.

Noticias relacionadas
Los obreros derribaron el búnker a primera hora de la mañana 

Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario

Gendarmería y la Policía patrullan las calles de Empalme Graneros

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

La víctima presta servicios en la Policía Federal Argentina (PFA).

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

acusaron a un profesor de musica por abusar de una alumna de 14 anos

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Lo último

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

El dispositivo, inédito en el país, comenzará a funcionar tras el receso invernal. La tragedia de San Cristóbal marcó un antes y un después en el sistema educativo

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Por Gonzalo Santamaría
Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses
La Ciudad

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra
Salud

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Ovación
Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham
Ovación

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

El DT de España palpita la final del Mundial 2026: Me haría ilusión jugar contra Argentina

El DT de España palpita la final del Mundial 2026: "Me haría ilusión jugar contra Argentina"

Newells amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

Newell's amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

Policiales
Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

La Ciudad
Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 
Salud

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Información General

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
Policiales

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Politica

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
Economía

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Economía

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
Policiales

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Mundial y las Malvinas: La identidad no se suspende por 90 minutos
Información general

El Mundial y las Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia