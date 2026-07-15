La Capital | La Ciudad | El Niño

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Los pronósticos anticipan una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante el segundo semestre. Por qué ya se toman medidas preventivas

15 de julio 2026 · 08:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Qué significa que vuelva El Niño y cómo podría afectar a Rosario

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

  • Qué significa que vuelva El Niño y cómo podría afectar a Rosario

  • Rosario ya comenzó a prepararse para un posible regreso de El Niño, un fenómeno climático que suele estar asociado a lluvias más intensas, tormentas frecuentes y riesgo de inundaciones en buena parte del centro y noreste de Argentina.

    Aunque todavía no puede predecirse con precisión cuál será su impacto en la ciudad, los organismos meteorológicos internacionales estiman que la probabilidad de que el fenómeno se consolide durante el segundo semestre de 2026 supera el 80% y, hacia la primavera, ronda el 90%. Esa previsión llevó a las autoridades locales a reforzar las tareas preventivas en los barrios históricamente más vulnerables.

    ¿Qué es El Niño?

    El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial aumenta por encima de los valores habituales.

    Ese calentamiento modifica la circulación de la atmósfera y altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo. Mientras algunas regiones sufren sequías, otras registran precipitaciones más abundantes y tormentas de mayor intensidad.

    En Argentina, especialmente en la región pampeana y el Litoral, El Niño suele traducirse en lluvias por encima de lo normal.

    ¿Cómo afecta a Rosario?

    En Rosario, el principal impacto esperado es el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas.

    Eso no significa que vaya a llover todos los días, sino que los eventos de lluvia intensa pueden repetirse con mayor frecuencia y acumular grandes volúmenes de agua en pocas horas.

    >> Leer más: El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

    Además, si las precipitaciones coinciden con crecidas del río Paraná o con el desborde de los arroyos Ludueña y Saladillo, aumentan los riesgos de anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

    ¿Cuándo se sentirían más sus efectos?

    Los especialistas explican que el fenómeno comenzaría a consolidarse durante el segundo semestre del año.

    El período de mayor preocupación coincide con la primavera, especialmente entre septiembre y diciembre, cuando Rosario atraviesa naturalmente la estación más lluviosa del año.

    Si durante esos meses se suma la influencia de El Niño, aumenta la posibilidad de tormentas persistentes y de lluvias con acumulados muy superiores a los habituales.

    Los antecedentes que preocupan

    Rosario ya atravesó episodios intensos de El Niño. Uno de los más recordados fue el de 1997-1998, que provocó importantes inundaciones y miles de evacuados en distintas localidades de la región.

    Más recientemente, entre 2015 y 2016, el fenómeno volvió a generar lluvias excepcionales. En febrero de 2016 llovió más del doble del promedio mensual y el río Paraná permaneció durante casi dos meses por encima del nivel de evacuación.

    Aun así, el municipio destacó que las tareas preventivas realizadas entonces permitieron atravesar ese episodio sin evacuaciones masivas en la ciudad.

    ¿Qué hace Rosario para prepararse?

    Ante la posibilidad de un nuevo episodio de El Niño, el municipio ya trabaja en distintos barrios considerados vulnerables por antecedentes de inundaciones o anegamientos.

    Las tareas incluyen:

    • limpieza y mantenimiento de canales;
    • intervención sobre márgenes de arroyos;
    • mejora del escurrimiento del agua;
    • monitoreo permanente de los pronósticos;
    • actualización de protocolos de emergencia y evacuación.

    Entre los sectores que reciben mayor atención figuran Nuevo Alberdi, Empalme Graneros, Los Pumitas, El Mangrullo, Villa Banana, Tío Rolo, Fisherton, Hostal del Sol y otras zonas históricamente afectadas por lluvias intensas.

    >> Leer más: Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño

    ¿El Niño garantiza que habrá inundaciones?

    No. Los especialistas aclaran que El Niño aumenta la probabilidad de lluvias intensas, pero no significa que necesariamente se producirán inundaciones.

    El impacto final depende de múltiples factores, como la intensidad del fenómeno, la duración de las tormentas, el estado de los arroyos, el nivel del río Paraná y las condiciones de drenaje de cada ciudad.

    Por eso, los organismos meteorológicos recomiendan seguir los pronósticos oficiales y las alertas tempranas, ya que el comportamiento del fenómeno puede variar con el paso de los meses.

    Noticias relacionadas
    Qué pasará hoy a la hora del partido en los hospitales de Rosario 

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

    Un emotivo acto se dio en la puerta de la escuela de San Cristóbal donde un alumno baleó a sus compañeros en marzo de 2026

    Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

    El acuario de Rosario, uno de los receptores del turismo al que apunta la provincia.

    El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

    Claudino Chamorro aseguró que la causa Malvinas es sagrada, pero no tiene nada que ver con el fútbol

    Excombatientes: "No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas"

    Ver comentarios

    Las más leídas

    Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

    Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

    Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

    Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

    Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

    Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

    Lo último

    La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

    La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

    Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

    Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

    Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

    El dispositivo, inédito en el país, comenzará a funcionar tras el receso invernal. La tragedia de San Cristóbal marcó un antes y un después en el sistema educativo

    Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

    Por Gonzalo Santamaría
    Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

    Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
    Mundial 2026

    Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 
    Salud

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

    La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?
    Economía

    La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

    Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses
    La Ciudad

    Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

    Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
    Policiales

    Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

    Dejanos tu comentario
    Las más leídas
    Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

    Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

    Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

    Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

    Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

    Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

    Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

    Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

    Ovación
    Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham
    Ovación

    Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

    Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

    Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

    El DT de España palpita la final del Mundial 2026: Me haría ilusión jugar contra Argentina

    El DT de España palpita la final del Mundial 2026: "Me haría ilusión jugar contra Argentina"

    Newells amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

    Newell's amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

    Policiales
    Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
    Policiales

    Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

    El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

    El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

    Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

    Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

    Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

    Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

    La Ciudad
    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 
    Salud

    Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

    Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

    Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

    Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

    Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

    El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

    El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

    Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
    Información General

    Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
    Economía

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

    Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
    Policiales

    Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

    Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
    Policiales

    Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

    Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
    La Ciudad

    Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

    Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
    Policiales

    Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

    Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
    Policiales

    Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

    El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
    Politica

    El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

    Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
    Economía

    Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

    Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
    La Ciudad

    Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

    Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
    Economía

    Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

    El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

    Por Facundo Borrego
    Política

    El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

    Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
    Policiales

    Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

    El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
    Salud

    El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

    Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
    La Ciudad

    Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

    Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
    Policiales

    Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

    El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
    La Ciudad

    El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

    El Mundial y las Malvinas: La identidad no se suspende por 90 minutos
    Información general

    El Mundial y las Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

    La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina
    La Ciudad

    La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina

    El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia
    La Ciudad

    El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia