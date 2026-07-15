Central perdió ante Unión en su tercer y último amistoso de pretemporada de cara al debut

Con Di María en la cancha, Almirón puso un equipo que se asemejaría mucho al del inicio del Clausura. Marco Ruben jugó para los titulares y volvió a convertir

Marco Ruben volvió a convertir en un amistoso. El goleador de Central quiere pelear el puesto con quien sea.

Central cerró su etapa preparatoria, al menos en lo que hace a partidos amistosos, y el último ensayo del Canalla fue con derrota. Perdió 3-2 frente a Unión, en el Gigante de Arroyito , en la última prueba seria de cara al inicio del torneo Clausura, en el que el equipo de Jorge Almirón debutará como visitante de Belgrano.

Todo lo que se sabe oficialmente es lo que informó la página oficial del club, ya que los partidos fueron a puertas cerradas, tanto para los hinchas como para la prensa.

El resultado, como en todo amistoso, puede ser tenido en cuenta o no, pero sí hubo un cambio sustancial en relación a los dos ensayos anterior: esta vez actuaron prácticamente todos los futbolistas y lo que el técnico Almirón puso en cancha se asemejaría bastante al equipo que debutaría el jueves de la próxima semana en el torneo Clausura. Los goles de Central, que siempre estuvo en desventaja, fueron convertidos por Julián Fernández y Marco Ruben .

Esta vez sí estuvo presente Ángel Di María , quien hasta aquí no había participado de los amistosos porque el cuerpo técnico entendió que debía darle prioridad a la parte física. Fideo estuvo desde el arranque.

Otro de los que fue titular fue Marco Ruben, quien volvió a convertir, tal como lo había hecho ante la reserva de Colón primero (tanto para los titulares como para el alternativo) y frente a San Lorenzo después (para los suplentes).

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Más allá de la llegada de Tomas Badaloni, tener a Ruben conectado con el gol siempre es un buena noticia en el Canalla. Y al menos en estos amistosos fue lo que sucedió. El máximo goleador canalla fue el centrodeantero porque otra vez estuvo ausente Enzo Copetti, de quien no se informó sobre si padece alguna lesión, pero lo cierto es que hasta aquí jugó sólo en el primer ensayo.

Julián Fernández sumó sus primeros minutos de fútbol en la pretemporada de Central y marcó uno de los goles ante Unión.

Badaloni espera de cara al debut de Central

Habrá que ver si para el día ese debut en el torneo ya está en condicione físicas óptimas Badaloni, el centrodelantero que llegó a Central para suplir la ausencia de Alejo Veliz.

También actuaron Julián Fernández, Vicente Pizarro y Emanuel Coronel, todos ausentes en el último amistoso. Quien tampoco estuvo y se lo espera con los brazos abiertos es Jaminton Campaz, después de su participación en el Mundial.

En el Gigante se jugaron dos partidos, el primero de 70 minutos, en el que jugaron los equipos titulares, y el segundo de 65.

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Las formaciones

Central formó con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Marco Ruben. Ingresaron: Guillermo Fernández, Gaspar Duarte, Marcelo Cabrera y Valentino Felici.

Mientras Unión lo hizo de la siguiente manera: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Misael Aguirre. Ingresaron: Brahian Cuello, Santino Vera.

Los goles: 6' Luna Diale (U), 8' Misael (U), 9' J. Fernández (RC). ST 2' Palacios (U), 28' Ruben (RC).

El segundo partido

El segundo encuentro de la tarde también fue derrota del Canalla, pero por 1 a 0. El gol de la visita fue obra de Colazo, a los 35 minutos.

Central: Axel Werner; Valentino Felici, Juan Komar, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho, Alexis Soto; Federico Navarro, Guillermo Fernández; Santiago Segovia, Marcelo Cabrera, Giovanni Cantizano. Ingresaron: Vicente Pendino, Lucas Ramos, Gino Pavoni.

Unión: Lucas Meuli; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Bruno Pittón; Santiago Grella, Mateo Peresutti, Santino Vera, Brahian Cuello; Agustín Colazo, Valentín Cerrudo. Ingresaron: Ignacio Pedano, Dylan Grecco, Agustín Schalbetter, Facundo Iacono