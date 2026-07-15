Newell's tendrá este sábado su último amistoso de pretemporada antes del Clausura

Newell's se medirá con Sportivo Las Parejas, en el Coloso, otra vez bajo la modalidad de puertas cerradas y sin acceso de la prensa

Newell's atraviesa la recta final de cara al comienzo del torneo Clausura . En ese proceso, dentro de una etapa de ajustes que están poniendo en este momento el acento en lo futbolístico, se supo contra quién jugará el conjunto rojinegro su último ensayo de preparación.

Si el clima acompaña , este sábado por la mañana, la Lepra ensayará ante Sportivo Las Parejas , club que milita actualmente en el Torneo Federal A y a nivel regional participa de la Liga Cañadense.

Esa prueba se desarrollará en un formato similar a los amistosos anteriores, con 2 partidos de 70 minutos, en dos tiempos de 35, y se usará el estado Marcelo Bielsa como escenario de esos encuentros. Y, según trascendió, será nuevamente a puertas cerradas, sin acceso para los hinchas ni para la prensa.

Newell's y un camino irregular

Vale recordar que en los amistosos que disputó en esta pretemporada, Newell’s cosecho resultados irregulares. Antes de ir a Buenos Aires, igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en el Coloso.

Ya en su estadía de una semana en Buenos Aires, los titulares cayeron 1 a 0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

Después, le ganaron 3 a 1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Dilan Godoy convirtió para el dueño de casa.

Antes del retorno a nuestra ciudad, perdieron 3 a 1 ante Independiente en el Libertadores de América. El tanto rojinegro lo convirtió Walter Mazzantti, de penal. Mientras que Santiago Montiel y Maxi Meza con un doblete, el primero de penal, señalaron para el local.

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Cambió el modo

Con este próximo ensayo, Newell’s mostrará una evidente modificación en la política de enfrentamientos de carácter amistoso. Es que, ya no se medirá con un rival de primera división, como hizo hasta ahora dentro de su pretemporada.

Es decir, en su última prueba apuesta por un adversario de menor nivel. Habrá que ver a qué se debe ese cambio, cuando el técnico Frank Kudelka disponga una rueda de prensa, ya que hasta ahora no hubo desde que arrancó esta extensa pretemporada invernal de casi dos meses, el 28 de mayo, en el Centro Griffa.

Vale precisar que, a falta de una semana y media del inicio del torneo, hasta ahora arribaron sólo dos refuerzos en este receso, el zaguero Lautaro Giannetti y el lateral derecho Franco Escobar, quienes hasta ahora no pudieron jugar en los elencos titulares y están ganando rodaje entre los suplentes.

También vale remarcar que Newell's comenzará el Clausura ante Talleres de Córdoba, el sábado 25 de este mes, a las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha de la Zona A.

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