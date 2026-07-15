Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

El jugador del Atlético Madrid será el volante por la derecha ante los ingleses.

El entrenador de la selección nacional, Lionel Scaloni , confirmó el equipo para enfrentar a Inglaterra esta tarde de miércoles en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026. El técnico argentino hará un único cambio en relación a la formación titular ante Suiza, en cuartos de final.

Quien ingresa al equipo es Giuliano Simeone y quien sale es Rodrigo de Paul.

El jugador del Atlético de Madrid jugará por la derecha, uno de los sectores del campo donde más sufrió a lo largo de todo el Mundial.

El ingreso de Simeone es tan sorpresivo como el jugador al que reemplaza, ya que De Paul es el futbolista que más partidos jugó en la selección en el ciclo Scaloni y es uno de los jugadores predilectos del entrenador.

Hasta un rato antes de que Scaloni confirmara la formación argentina se especulaba con que quien ingresaría en lugar de De Paul sería Nicolás González, también del Atlético Madrid, aunque finalmente se inclinó por Simeone.

Leer más: Lionel Scaloni reveló de qué hablaron con Leandro Paredes en la charla que se volvió viral

La formación de Scaloni ante los ingleses

Argentina formará entonces con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeoni, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.