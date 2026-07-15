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Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, confirmó el inicio de obras preliminares para la reparación del conducto Piaggio

15 de julio 2026 · 12:54hs
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Los locales gastronómicos de la costanera norte fueron derribados en mayo.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los locales gastronómicos de la costanera norte fueron derribados en mayo.

Después del freno temporal por una resolución judicial contra el plan de reconversión de la costanera norte de Rosario, los trabajos se reanudaron y las autoridades anticipan que la obra tendrá un rápido avance. En ese contexto, este miércoles terminó la demolición del bar Mordisco, uno de los sectores que se transformarán a orillas del río Paraná.

La iniciativa de la Municipalidad estuvo paralizada de manera provisoria por una medida precautelar que quedó sin efecto a principios de julio. A casi dos semanas de aquella decisión, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, señaló que las tareas preliminares del proyecto siguen en marcha con la mira puesta en respetar los plazos de ejecución originales.

"Hoy se terminó de demoler todo lo que era Mordisco, que ya estaba con muy poco uso", comentó el funcionario. Así se refirió al área donde también funcionaba Paradiso, otro local gastronómico emblemático en inmediaciones de la Rambla Catalunya. El derribo de ambos edificios comenzó a mediados de mayo, mientras la licitación de las obras posteriores se acercaba a la recta final.

La reparación del conducto Piaggio avanza en la costanera norte

Si bien la construcción del parque acuático fue el principal tema de discusión desde que se anunció la iniciativa, el plan municipal contempla intervenciones de otro tipo para mejorar la infraestructura ribereña. Entre los trabajos preliminares que se desarrollan, Chale confirmó que también están avanzando para reparar el conducto Piaggio a la vera del Paraná.

El desagüe pluvial tiene la desembocadura rota y actualmente no posee ninguna estación elevadora que permita tratar lo residuos cloacales antes de que lleguen al agua. Además de resolver estos problemas, la licitación apunta a remodelar el área cercana al extremo sur de La Florida y ampliar el carril de nado para crear un corredor de 1.450 metros lineales en vez de los 800 m actuales.

>> Leer más: Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

La reconversión no sólo implica reparar el conducto en el sector de la playa pública. También dejará de funcionar el muelle de taxis náuticos y se mudará al estacionamiento norte del balneario municipal. Así, el área quedará liberada y renovada con un diseño apto para la práctica deportiva. En este sentido, cabe aclarar que la bajada de pescadores conservará el mismo acceso al río.

A nivel general, la obra tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos. Después de las demoras por una batalla judicial que aún tiene final abierto en los Tribunales provinciales, Chale afirmó: "Avanzamos al ritmo previsto. En la medida que la lluvia nos dé lugar, vamos a ir rápido".

¿Cómo es la reconversión de la costanera norte?

El proyecto para modificar el paseo ribereño entre la avenida Puccio y la bajada Escauriza tiene un presupuesto oficial de $ 13.735.783.582,50. La tarea quedó en manos de las constructoras Obring SA y De Paoli y Trosce Constructora SRL, elegidas en la licitación pública.

El parque acuático ocupará 2.600 metros cuadrados de La Florida y se abrirá un nuevo espacio público con un mirador terraza frente al Paraná. Además, se construirá una plaza adaptable durante el invierno para mantener un área abierta todo el año.

El complejo recreativo será administrado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario, la misma que ya tiene a su cargo el balneario. El objetivo de las autoridades es generar un polo turístico en simultáneo con una mejora de la infraestructura.

Al plan de renovación de veredas se sumarán unos 3.000 metros cuadrados de canteros verdes para reemplazar los taludes de cemento. El municipio pretende expandir la superficie de la playa pública y ganar 4.450 m² entre la demolición de los viejos bares y la plaza seca ubicada a la altura de la calle Gallo.

Con respecto a los pedidos de distintos grupos de deportes náuticos y de playa, las autoridades locales anunciaron que mejorarán las dos bajadas de kayaks existentes y la conectividad con las guarderías. También se creará un nuevo acceso para practicar stand up paddle (SUP) y otros deportes a la altura del actual bar Patagonia.

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