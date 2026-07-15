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Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

El operativo fue en una zona rural de Fortín Olmos. Las autoridades secuestraron armas, municiones y 24 patos muertos

15 de julio 2026 · 11:29hs
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Caza ilegal en el norte de la provincia: tres detenidos que acompañaban a turistas franceses.

Caza ilegal en el norte de la provincia: tres detenidos que acompañaban a turistas franceses.

Tres hombres fueron detenidos en el norte de la provincia de Santa Fe por presunta vinculación con una red dedicada a la caza ilegal. En ese marco, además de los aprehendidos, fueron identificados tres turistas franceses que estaban junto a los sospechosos.

El operativo conjunto fue llevado a cabo por la Guardia Rural Los Pumas y el Ministerio de Ambiente de la provincia en una zona rural de Fortín Olmos. Las autoridades detectaron que los detenidos llevaban armas, municiones, aves silvestres muertas y, además, comprobaron que no tenían licencias ni habilitaciones.

>> Leer más: Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Las fuerzas de seguridad intervinieron dos vehículos, donde identificaron a los sospechosos con el material que fue secuestrado. Además junto a ellos estaban los ciudadanos franceses, sobre quienes por el momento no se tomaron medidas judiciales.

Detenidos en plena caza ilegal

Las autoridades identificaron a los ocupantes de dos camionetas Toyota Hilux. En una iba A. F. , quien aseguró ser guía de caza y acompañante de los dos ciudadanos franceses que viajaban con él. En ese vehículos los agentes secuestraron indumentaria de caza en zonas de pantano y una mochila.

En la otra camioneta iban N. V., E. M. y otro turista francés. En este vehículo el secuestro fue determinante: tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, señuelos y otros implementos propios de la actividad de caza.

>> Leer más: Para frenar la caza furtiva, Sudáfrica inyecta radiactividad en cuernos de rinoceronte

En ese marco también se dio intervención a autoridades dedicadas a ley de ambiente ante el secuestro de animales muertos. Concretamente los involucrados llevaban 24 patos silvestres, lo que implicó la presunta infracción a la ley nacional de conservación de fauna.

Sin licencias

Los agentes que intervinieron en el operativo determinaron además que ninguno de los aprehendidos cuenta con licencia de caza ni con las habilitaciones exigidas por la normativa vigente. Por ese motivo es que, además de las detenciones, se dispuso el secuestro de todo el material decomisado.

>> Leer más: Investigan el caso del carpincho en el parque España: por qué los animales silvestres no son mascotas

Los tres ciudadanos argentinos quedaron demorados y a disposición de la Justicia. En tanto acerca de los turistas franceses no trascendió si se tomaron medidas sobre presuntas infracciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Nº4 de Vera, a cargo de Sebastián Galeano. En ese contexto el funcionario ordenó una serie de medidas que determinarán el avance de la investigación y posibles responsabilidades de los detenidos.

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