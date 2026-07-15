En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

Argentina va en busca de la segunda final consecutiva de un Mundial, en la semifinal ante Inglaterra. El vencedor enfrentará el domingo 19, a las 16 en Nueva Jersey, a España, que el martes derrotó a Francia. Seguilo en vivo por La Capital.
En Atlanta, Argentina busca su segunda final seguida, la segunda de Messi y la Scaloneta, frente a Inglaterra. Seguilo en vivo por La Capital.
Argentina va en busca de la segunda final consecutiva de un Mundial, en la semifinal ante Inglaterra. El vencedor enfrentará el domingo 19, a las 16 en Nueva Jersey, a España, que el martes derrotó a Francia. Seguilo en vivo por La Capital.
Es la primera que Argentina e Inglaterra se enfrentan en semifinales, ya que antes se midieron en los cuartos de final en México 86 e Inglaterra 66, y en los octavos de Francia 98, con dos victorias albicelestes y la derrota en Londres. Además, se enfrentaron dos veces en fase de grupos, en Chile 62 y Japón-Corea 2002, con derrotas argentinas.
Lionel Scaloni metió mano en serio en el once titular, sacando a uno de sus jugadores emblema, Rodrigo De Paul, para el ingreso de Gio Simeone. Sin dudas, un batacazo. A las 16, en el Atlanta Stadium, con el arbitraje del Ismail Elfant.
Pero el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, también metió mano respecto al equipo que venció a Noruega y realizó tres variantes: Reece James y Djed Spence reemplazarán a Ezri Konsa y Nico O'Reilly en los laterales y Morgan Rogers, compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, en lugar de Noni Madueke.