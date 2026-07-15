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Narcomenudeo: imputarán a un joven vinculado a Los Menores que se entregó en sede policial

Eric B. se presentó en la PDI tras una serie de allanamientos en lugares que frecuentaba. Lo ligan a una estructura de la banda del prófugo Matías Gazzani

15 de julio 2026 · 12:16hs
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Los Menores: una banda dedicada al narcomenudeo que creció en distintas zonas de Rosario. 

Los Menores: una banda dedicada al narcomenudeo que creció en distintas zonas de Rosario. 

Un joven de 23 años se entregó ante la Policía de Investigaciones en el marco de una causa que lo involucra al narcomenudeo y por la cual pesaba sobre él un pedido de captura. La hipótesis de los investigadores es que forma parte de una estructura de venta minorista de drogas relacionada a la banda Los Menores.

Eric B. se entregó el lunes pasado tras una serie de allanamientos y operativos realizados en lugares que solía frecuenta. La investigación la lleva adelante la fiscal Brenda Debiasi, de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

De acuerdo a la información preliminar, Eric B. sería cercano a Mirko "Yedro" Benítez. Se trata de uno de los miembros de Los Menores imputados en septiembre de 2025 como parte de una asociación ilícita liderada por el prófugo Matías Gazzani.

Ligado a Los Menores

Eric B. quedó bajo la lupa judicial en el marco de la investigación iniciada a comienzos de año a partir de una serie de amenazas plasmadas en banderas que fueron colgadas en distintas zonas de la ciudad. En las mismas se hacía referencia a personas con presunta vinculación al narcomenudeo.

En ese sentido aparece Mirko "Yedro" Benítez, como uno de los integrantes de una estructura que, de acuerdo a las autoridades, "orbitaba bajo la asociación ilícita de Los Menores". Puntualmente, remarcaron, operaban bajo la modalidad de delivery y coordinando ventas a través de redes sociales y mensajería por celular.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Una de las bases de este grupo era una vivienda de Gallini al 1100, barrio Arroyito. Las tareas investigativas determinaron que las actividades se extendieron al menos desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025, cuando se produjo la detención de un miembro de la banda con el secuestro de 200 gramos de marihuana.

Narcomenudeo en los barrios

La banda Los Menores opera al menos desde mediados de 2023, cuando fue mencionada por vecinos tras un homicidio en el barrio Stella Maris. A su vez la organización tomó más relevancia pública tras aparecer como sospechosa del asesinato del jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y su ladero Daniel "Rana" Attardo.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Un pilar de la banda es el narcomenudeo, trama sobre la cual la unidad fiscal de Microtráfico acumuló información en el último año. En ese contexto se dio cuenta del crecimiento de la organización, que ganó territorios a fuerza de hechos violentos que a su vez tuvieron sus períodos de pausa a medida que la banda logró copar distintas zonas de la ciudad.

En ese sentido ya fueron imputados varios jóvenes por operar de manera similar en distintos puntos de la ciudad. Sea en modalidad delivery o en venta callejera a los pies de las torres del barrio 7 de Septiembre u otros complejos de viviendas sociales de la ciudad. Los investigadores también detectaron que ocupaban espacios públicos, como plazas o playones municipales.

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