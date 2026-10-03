Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

El empate le sirvió mucho al equipo de Frank Kudelka. Aunque pierda en Mendoza ante Gimnasia, seguirá en zona de playoffs

Matías Cóccaro intenta controlar para iniciar un ataque de Newell's, que no pudo pasar del 0 a 0 ante Lanús.

¿Perdió dos puntos o sumó uno? Las dos verdades son ciertas. Pero la conclusión clara es que el empate le sirvió mucho a Newell’s en la fecha 11ª fecha, a cinco del final de la fase regular del Torneo Clausura. Es un dato objetivo. El equipo de Frank Kudelka se alejó del último que queda afuera de los octavos de final y superó a un rival entre los clasificados. Además, se aseguró que pase lo que pase en la siguiente jornada, seguirá entre el selecto grupo de los ocho.

Por supuesto que la mejor opción para los rojinegros era ganar, sumar tres puntos y superar no solo a Lanús, un rival directo, sino a Independiente y hasta quizás le hubiera dado la nafta si lo hacía por varios goles de diferencia, de superar la línea de Gimnasia de Mendoza, Vélez y hasta Boca. Pero eso quedó en el terreno de los supuestos.

Ante el hecho consumado del empate, por supuesto que no aprovechó sacarle tres puntos de diferencia a Lanús, pero sí no solo alcanzó a Independiente sino que lo superó por diferencia de gol: (+3) de los rojinegros, (-1) del Rojo que cayó por goleada en casa ante el sorprendente líder Instituto.

Ese es un dato muy objetivo. Arrancó la fecha 8º y ahora quedó 7º. Pero mucho más importante que eso fue que le sacó 4 puntos al 9º, Unión, que fue goleado por Boca en La Bombonera el viernes por la noche, y 6 al 10º San Lorenzo, que perdió por igual marcador en su visita este sábado a Florencio Varela.

Estudiantes (juega este domingo de local ante Racing) y Riestra (recibe a Central Córdoba) tienen 10 puntos y por lo tanto aunque ganen, quedarán a 4 puntos. Así Newell’s se asegura finalizar la 12ª fecha entre los 8, pase lo que pase el lunes 12 en Mendoza, ante Gimnasia.

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El otro dato positivo

Desde la caída ante Defensa y Justicia 2 a 1, Newell’s hilvanó además siete partidos sin perder, con tres victorias y cuatro empates. Y en el Coloso alcanzó 10 partidos sin caídas.

Hoy Newell’s está 7º y debería enfrentar al 2º de la Zona A que es Central, pero falta mucho. A los rojinegros les queda, además del partido del lunes en Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, Unión en el parque Independencia e Instituto en Córdoba. Ahí se verá si al fin se mete en octavos.

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