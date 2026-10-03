Otro resultado favorable para Newell's: San Lorenzo perdió por goleada

El Ciclón cayó por 3 a 0 frente a Defensa y Justicia y contyinúa 5 puntos abajo de la Lepra. Se suma a los traspiés de Independiente y Unión

Newell' s compite por la clasificación a la fase final y los resultados de rivales directos en la zona A fueron favorables. Empezó el viernes con las derrotas de Independiente y Unión, mientras que previo a la presentación de la Lepra también fue derrotado San Lorenzo. El Ciclón perdió frente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en Florencio Varela.

El conjunto rojinegro (16 puntos) se ubica en la 8ª posición previo al enfrentamiento de este sábado contra Lanús (16, mejor diferencia de gol que la Lepra), que marcha 7ª.

Unión (13) tenía la oportunidad de alcanzar a ambos en el puntaje, pero cayó ante Boca por 3 a 0 en la Bombonera.

La derrota de Unión le aseguró a Newell's culminar la fecha dentro de los ocho mejores de la zona A, es decir en puestos de clasificación. Esto más allá del resultado del conjunto de Frank Kudelka frente a Lanús.

La caída de Unión fue el viernes, como la sufrida por Independiente (17) de local frente a Instituto por 4 a 1.

La Lepra podrá superar en la tabla al Rojo con un triunfo frente a Lanús. Y también con un empate, porque quedará con el mismo puntaje pero mejor diferencia de gol.

El tercer marcador a favor de Newell's fue el de este sábado. San Lorenzo (11) cayó ante Defensa y Justicia (21) por un contundente 3 a 0 y no logró arrimarse a la Lepra.