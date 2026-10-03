El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Bruno Cabrera apareció en el césped del Coloso de manera imprevista. Es que Lautaro Giannetti debió retirarse con una molestia en los primeros instantes del enfrentamiento entre Newell's y Lanús. El zaguero entró metido, tuvo un gran cierre ante Wlk cuando estaba a punto de convertir y su desempeño fue sólido. Sobresalió en el deslucido empate sin goles de la Lepra.
Josué Reinatti 5,5: sigue afirmándose bajo los tres palos leprosos. Tuvo intervenciones importantes, un cabezazo de Wllk en el primer tiempo y otro en el segundo.
Martín Ortega 4,5: continúa respondiendo como lateral por derecha. Se proyectó, pero con poca decisión. Se nublaba cuando llegaba a territorio enemigo.
Lautaro Giannetti -: se lesionó en la primera pelota que pateó y tuvo que dejar el campo de juego. Una baja que no se sintió.
Lucas Carrizo 6,5: llegó de una molestia muscular que lo obligó a entrenar diferente estas dos semanas. Cumplió y se acopló muy bien como segundo central.
Jerónimo Russo 4: le ganó el duelo a Escobar para salir de arranque. No estuvo tan sereno y seguro al momento de los pases.
Luca Regiardo 5: no pudo cortar y llevar el juego a las conveniencias de Newell’s.
Rodrigo Herrera 5: mo pudo afirmar la levantada de los partidos anteriores.
Walter Mazzantti 4: logró ser una carta desniveladora por derecha. Trepó, pero no pudo hacer diferencia con sus gambetas.
Facundo Guch 3,5: no fue el principal elemento de generación de juego en el ataque rojinegro. No pudo crear chances.
Santiago Solari 4: después de su primer gol en Newell’s en Vicente López, no pudo repetir. Intercambió el carril varias veces con Mazzantti.
Matías Cóccaro 4: tuvo pocas oportunidades y no estuvo certero. Es el que debe finalizar las acciones y quedó lejos de todos.
Ingresaron:
Bruno Cabrera 6: entró atento y en ritmo al partido. Tuvo un cierre provindencial a Wlk en la primera etapa que despertó aplausos.
Alan Soñora 5: tampoco pudo aportar mucho. Sólo algunos envíos de pelota parada.
Walter Núñez 4,5: se ubicó por la izquierda en la línea de volantes ofensivos.
Jerónimo Gómez Mattar -: no pudo marcar diferencias en la batalla del mediocampo.
El DT Frank Kudelka 5: no pudo conducir el equipo a un trámite de protagonismo, lejos del agitado contexto que rodearon los últimos días en la vida leprosa. Sigue extendiendo el invicto de local, pero no estuvo a la altura de lo que reclamaba la ocasión.