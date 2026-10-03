Martín Ortega lamentó el empate de Newell's ante Lanús: "Hicimos un gran desgaste, pero no alcanzó"

El lateral derecho del rojinegro enfatizó: "Queremos clasificarnos a los playoffs y apuntar a lo más alto".

Newell's tenía una gran oportunidad para acercarse seriamente a su objetivo de clasificarse a los playoffs, pero enfrenta estaba Lanús y siempre estuvo claro que no sería un partido fácil. Terminó 0 a 0 y el rojinegro sumó, aunque no lo que esperaba.

Si bien no ganó, que era su objetivo, el equipo de Frank Kudelka mantuvo un invicto de varias fechas y sumó un punto a una cosecha que hoy lo depositaría en la ronda de playoffs del torneo Clausura.

Después del partido, lo dejó claro Martín Ortega, el lateral derecho de Newell's. "No te voy a mentir, nosotros queríamos ganar", dijo apenas terminado el partido y añadió: "Nos queda un sabor un poco amargo porque no pudimos conseguirlo".

"Queremos llegar a los playoffs"

El defensor sostuvo que en este tramo del torneo Clausura todos los partidos son "finales" y que así hay que jugarlos. "Hicimos un gran desgaste, pero lamentablemente no alcanzó", dijo.

Ortega añadió: "Tenemos la mente en los playoffs, queremos clasificarnos y apuntar a lo más alto". Y enfatizó: "Hay que seguir, no queda otra".

Por último, se refirió a una oportunidad que tuvo hacia el final del partido, cuando le quedó un remate de frente al arco. Fue la más clara a favor de Newell's en todo el partido, aunque el lateral no pudo aprovecharla. "La controlé, pero me quedó para la zurda", se lamentó e ironizó: "A esa la tengo solo para caminar".