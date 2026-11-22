Se conmemoró la Semana del Prematuro , destinada a visibilizar la realidad que atraviesan los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación y que suelen necesitar cuidados en neonatología. Incluso, los que tienen un peso extremadamente bajo o sufren determinadas patologías, van a requerir atención y seguimiento profesional en distintas etapas de su vida, luego de dejar la Neo .

El objetivo de esta campaña es garantizar el derecho a la salud especializada, impulsar y favorecer, todo lo posible, el contacto con la madre y la familia de una manera activa, constante y segura.

La Capital habló con el doctor Raúl Spicher, jefe de Neonatología del Hospital Italiano de Rosario, quien señaló que uno de cada diez bebés que llegan al mundo son prematuros. Por lo tanto, no se trata de casos aislados sino de una realidad contundente a la que se le debe dar la suficiente importancia por el impacto que tiene a nivel familiar y en la salud pública y privada.

—Cuando un bebé debe ser ingresado a neonatología, comienza a transitarse una especie de “mundo paralelo” tanto para el niño o niña como para sus padres, hermanos, abuelos... ¿Lo ve así?

—Sí, es un mundo totalmente diferente: nosotros siempre decimos que no internamos pacientes, internamos familias, porque recibimos a todo el entorno. Viene la familia completa, con sus creencias, con sus cosas buenas, otras más complejas, y sobre todo con sus miedos. Es allí donde uno tiene que trabajar, poner el foco. Y debemos hacerlo siempre en equipo. Me gusta mucho hacer hincapié en esto: los aparatos salvan o cuidan órganos, pero son los equipos de salud los que salvan vidas.

—La tecnología indudablemente ha cambiado el pronóstico de los niños prematuros o con otras enfermedades o patologías que ingresan a Neo, pero sin dudas, tal cual menciona, si no hay un equipo humano interdisciplinario esos avances no son tan eficaces...

—La medicina, el aparato, que es necesario, es una mano que nos extiende y nos conecta con el paciente y mide parámetros. Pero si no hay “algo más” detrás de eso, la tecnología no sirve de mucho.

—¿Y ese “algo” al que se refiere qué es en una institución como el Hospital Italiano, que ha sido históricamente referente en esta área de la medicina?

—Lo que tiene, lo que brindamos, es contención. Creo que la contención pasa mucho por incorporar al cuidado a los padres, lo que a nosotros nos ha ayudado un montón. Más allá de la tecnología, como decía, el trabajo en equipo, con múltiples disciplinas, y la experiencia de tantos años nos ha hecho avanzar un montón en cuanto al cuidado, la interacción más frecuente con el bebé, y eso se traduce en mejores resultados, sin dudas.

—¿Cuántos bebés nacen prematuros en Rosario?

—En las últimas estadísticas vemos que en la provincia de Santa Fe, uno de cada diez recién nacidos es menor de 37 semanas. Es una cifra realmente importante.

—Con todo lo que implica la prematurez...

—Exacto. Porque no solo es el tiempo que el bebé y la familia pasan en neonatología, sino que debemos apuntar al presente pero también al futuro. El seguimiento cuando sale de la sala también es una responsabilidad del sistema de salud. En los últimos 30 años tuvimos un avance enorme en lo que es equipamiento destinado a estos pacientes. Por ejemplo, la llegada del surfactante pulmonar (que reduce el esfuerzo para poder respirar) y un montón de otros parámetros que podemos medir y que antes no se podía. Hoy ya prácticamente no se habla de sobrevida, sino de calidad de vida. ¿Qué es lo que nosotros le estamos brindando a nuestros pacientes para su infancia, para su futuro? No solo nos enfocamos en que sobrevivan sino en cómo van a vivir. Por eso, desde el ingreso a Neo nos estamos preparando para el alta y el seguimiento de ese paciente. Este modo de trabajar nos facilita y nos habilita a detectar cosas y prevenir futuras complicaciones.

—¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes en un prematuro?

—Por ejemplo, la retinopatía del prematuro (una afección en la vista) que se da por el uso excesivo del oxígeno. Antes era bastante habitual que fuera una secuela importante, pero una vez que se descubrió el problema, se fue trabajando sobre eso, y la tecnología hoy nos ayuda a prevenir. Otro tema es el impacto posible en el neurodesarrollo, en lo que debemos estar atentos desde el nacimiento, apoyando la interacción con los padres y la familia en general. Si uno piensa en décadas atrás, se ha avanzado bastante y seguiremos avanzando.

Tener un bebé en neonatología cambia completamente la vida de una familia, es un cambio inmenso. Nadie está pensando en que volverá a casa sin el bebé o que deberá pasar, a veces, muchísimo tiempo yendo y viniendo al sanatorio u hospital... Hay pacientes que tienen internaciones de 3 a 4 meses en la sala. ¡Teniendo en cuenta que cada día acá es un montón! Muchos padres no son de la ciudad de Rosario, son de afuera. Volver a reinsertarse en lo que es la diaria ya es un tema, además, sabiendo que tienen que hacer controles luego con cierta frecuencia. Por eso, debemos brindarles todo el apoyo. El desafío es grande, porque además hablamos, en todos los casos, de que las mamás que deben acompañar acaban de pasar por un parto, que esa familia quizá tiene otros hijos pequeños...

Hoy se trabaja con psicólogos especializados desde el minuto uno, algo que no pasaba antes. Este es un punto que cambió bastante. La mirada actual es la de la maternidad centrada en la familia: se pone en primer lugar a la mamá, al papá y al bebé, y se trabaja sobre su entorno emocional, algo que como médicos nos favorece en cuanto al cuidado, la participación y los resultados que obtenemos después. Además están los hermanos, los abuelos; toda la familia está ahí, vinculada a esa evolución y cómo van pasando las cosas.

—Durante años y años las neonatologías tenían horarios muy estrictos en cuanto a las visitas, ¿cómo es actualmente?

—Puedo contar cómo nos manejamos en el Italiano. En el hospital la Neo está dividida en dos salas. Una sala es la de pacientes críticos, que exige al equipo estar minuto a minuto con el paciente, entonces los padres tienen determinados horarios de ingreso. Se trata de hacer un ingreso lo más irrestricto posible, pero bueno, por motivos relacionados con la situación de esos bebés los padres no pueden estar en forma constante. Y luego está la sala 2, pacientes que están menos graves y que no necesitan tanta actividad diaria de cuidado intensivo. Allí es más flexible.

—¿Cambió también la idea sobre la lactancia en Neo?

—En muchos casos se puede hacer, con algunas particularidades de acuerdo al diagnóstico, pero en general nosotros desde el día cero arrancamos con lo que llamamos calostroterapia, que es fundamental, porque no solo alimentamos al bebé sino que contribuimos en su inmunidad.

—¿Qué le diría a una madre, un padre, que en este momento tiene un bebé en esa sala?

—Les diría que esto es paso a paso, es día a día, esto es una carrera de resistencia, vamos a tener momentos buenos, momentos malos, pero les pido que confíen en la fortaleza de su hijo: ellos nos han demostrado que pueden hacer cosas increíbles. Y acompañar, acompañar, estar, participar del cuidado: eso les permite a ellos bajar la ansiedad lógica que existe, a disminuir los miedos, y al bebé lo ayuda enormemente.