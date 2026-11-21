En la ida no se sacaron ventajas y en caso de otra igualdad se define con tiros penales. El equipo de Lucas Bernardi va por la primera Copa Santa Fe

El Verde de la ciudad de Tostado quiere quedar en la historia del fútbol provincial y ante el Rojinegro buscará el título 2026.

Copa Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Lucas Bernardi tiene la gran chance de quedarse por primera vez con el título provincial, en la 9ª edición.

El fútbol masculino de la novena edición de la Copa Santa Fe 2026 tendrá esta tarde a partir de las 16 a un nuevo campeón, luego de la final que disputarán Newell’s Old Boys y Atlético Tostado en el estadio Marcelo Bielsa. Ambos equipos buscarán el título por primera vez en el torneo provincial.

La serie entre ambos conjuntos quedó abierta después del empate sin goles en el partido de ida, disputado en la Villa Recreativa de Atlético Tostado. El trámite en el encuentro de ida fue muy parejo, con pocas llegadas sobre los arcos. En caso de que se de otra igualdad en los 90 minutos, el campeón saldrá desde la tanda de los tiros penales.

La Federación Santafesina de Fútbol designó las siguientes autoridades para la gran final: árbitro principal, Franco Campos; asistentes, Felipe Monserrat e Ismael Valiente. El cuarto árbitro será Daniel Pereyra. Los árbitros que dirigirán la final de la Copa Santa Fe 2026 pertenecen a la Liga Regional Totorense.

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Van por el primer título

El equipo dirigido por Lucas Bernardi tendrá la ventaja de definir la serie en su estadio y ante su público. El conjunto rojinegro va en búsqueda del trofeo santafesino, título que todavía no lo pudo ganar y sería histórico para la institución del parque Independencia.

Por su parte, Atlético Tostado intentará completar una campaña histórica para el fútbol del norte de la provincial y pegar el gran salto de calidad en el Parque Independencia. El Verde, como lo apodan, buscará la oportunidad única para consagrarse campeón santafesino y llevar a lo más a la ciudad de Tostado.

La Copa Santa Fe 2026 es la novena edición de esa competición oficial, organizada por la Federación Santafesina de Fútbol, donde participan los equipos de la provincia de Santa Fe y se suman los clubes que disputan los torneos de la AFA. Por Rosario ingresan Rosario Central, Newell’s, Central Córdoba, Argentino y los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol. A su vez, se suman los representantes de la 19 ligas regionales de la provincia. El último campeón fue Unión de Santa Fe, en la temporada 2025.

Campeones del 2016 al 2025

2016 Unión (Sunchales)

2017 Rosario Central

2018 Unión (Sunchales)

2019 Sportivo (Las Parejas)

2020 No se jugó.

2021 No se jugó.

2022 Argentino (Rosario)

2023 Unión (Santa Fe)

2024 Juventud (Esperanza)

2025 Unión (Santa Fe)

Venta de entradas

Las entradas generales y plateas para los hinchas leprosos se venderán este sábado a partir de las 11, en las boleterías de la puerta 2. El precio de las entradas generales será de 12 mil pesos y las plateas tendrán un valor de 15 mil pesos.

En tanto, las entradas para los hinchas de Atlético Tostado se venderán desde las 11 en las boleterías de la puerta 6. La parcialidad visitante ocupará la popular Lionel Messi.

Formaciones

Newell’s iría con Francisco Sciarini, Agustín Melgarejo, Valentín Rosso, Néstor Boretto, Felipe Calderone, Alan Mereles, Kevin Gómez, Tiago Grondona, Tomás Viola, Joaquín Amadio y Genaro Castelli. Director técnico, Lucas Bernardi.

En tanto, Atlético Tostado saldría con Ignacio Benegas; Alejandro Leiva, Gonzalo Algarbe, Axel Pianetti y Alexis Sosa; Esteban Demaría, Diego Díaz, Matías Cantadori y Santiago Velozo; Jeremías Gauna y Leandro Ojeda. Director técnico, Mario Moreno.