Maratón por la escuela y el comedor, con apoyo de famosos

Desde el colegio su directora, Betiana Dinorfo, le contó a Ovación que no es la primera vez que organizan actividades deportivas de este tipo ya que lo han hecho en su 20º aniversario y previo a la pandemia, en este caso también para ayudar al comedor Dorita.

“Ya se encuentra abierta la inscripción al Maratón Solidario 30 Aniversario de nuestra institución que se realizará el domingo 28 de agosto a las 9 en la zona del Barquito, en Puerto Norte”, explicó la directiva docente.

Dinorfo aclaró que la categoría de 400 metros es “exclusiva para alumnos de nivel inicial y primer ciclo de la escolaridad primaria y la inscripción se realiza únicamente en forma presencial en la escuela y el costo de inscripción es un alimento no perecedero, que será destinado al comedor”.

78495098.jpg

En ese sentido el entusiasmo entre los chicos y chicas que asisten al Grognet está en franco aumento ya que los profes de Educación Física convocaron a maratonistas locales como Juan Manuel Tirado López, Nerina González y Jorgelina Dalmaso para compartir sus experiencias en este deporte e incentivarlos a participar, y tras el receso por las vacaciones de invierno lo hará Analía Razeto.

Asimismo se correrán las categorías 2 kilómetros y 5 kilómetros, destinadas al resto de los estudiantes y público en general, cuya inscripción puede realizarse a través del formulario de Google https://forms.gle/EU5XSooqzrjiQ7mK8 (el costo es de $900 y se realizará por transferencia bancaria) o bien personalmente en la escuela en efectivo. Quienes corran 2 y 5 kilómetros también deberán llevar un alimento no perecedero y recibirán en la previa la remera junto al número identificatorio.

La directora aclaró que “no es necesario que corran, pueden trotar o caminar, lo importante es la participación y que nos acompañen en este encuentro deportivo, que además tiene un fin solidario”.

78492801.jpg Dorita. El comedor y centro cultural se sostiene con ayuda de vecinos y allegados. Marcelo Bustamante

En tanto Facundo Vijande, el fundador y principal referente del Comedor y Centro Cultural Dorita, enclavado en el 636 de Intendente Lamas (la prolongación de Travesía a metros de Sorrento) cuenta ante la consulta de Ovación que el comedor comenzó a funcionar el 5 de abril de 2016 y brinda raciones de comida para 400 personas del barrio además de las que asisten de otros vecindarios cercanos como Casiano Casas, Empalme y Ludueña.

Vijande se esfuerza en aclarar que el funcionamiento de su emprendimiento solidario, “antes de la pandemia entregaba sus 400 raciones los martes y jueves, ahora lo hace de lunes a viernes”, además de la copa de leche y el apoyo escolar a decenas de chicos y chicas que lo necesitan.

El responsable de Dorita, que debe su nombre al de su mamá que comenzó a atenderlo junto a él desde su inicio, recuerda que toda la asistencia que realizan se apoya en las donaciones de vecinos y colaboradores ya que no reciben subsidios para no embanderarse con ningún partido político. Vijande aclara que han golpeado distintas puertas pero algunos referentes en su momento les sugirieron identificación política a cambio de ayuda, algo que eligen no transitar.

Maratón y fútbol amateur

Además de la ayuda de vecinos y allegados para cubrir las necesidades primarias del barrio, alfabetizar, enseñar oficios y brindar apoyo escolar les llegaron otras, como por ejemplo, de la publicación de “Salgamos jugando” un libro de historias de fútbol basado en la experiencia de Alemania, el equipo amateur que su autor, Pablo Martín Cerra, integrara por 15 años con Vijande y otros compañeros despuntando el hobby de la pelota en torneos locales como el de Lasalle, entre otros.

Cerra, además de ser un conocido abogado por su tarea profesional en el gremio metalúrgico, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) es autor de “Lealtad Leprosa”, donde describe las raíces populares del rojinegro, el club de sus amores, y la relación de Newell’s con Juan Domingo Perón y su gobierno.