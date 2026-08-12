Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newell's

Finalmente, el Rojinegro desistiría de la posibilidad de sumar a Agustín García Basso e iría por el zaguero zurdo que juega en el Globo

La idea de Kudelka es tener en cuenta a Carrizo para el choque de Newell's ante Deportivo Riestra.

El mercado de pases, como pasa habitualmente, tiene miles de idas y vueltas , con negociaciones que llegan a buen puerto y otras que se quedan al borde de la línea de llegada. En ese camino, Newell's transita el desembarco de uno de sus últimos refuerzos para el Clausura. El nombre apuntado es Lucas Carrizo.

Cuando todos los cañones apuntaban a que finalmente la Lepra pueda sumar al defensor de Racing Agustín García Basso, quien era el nombre que tenía desde el comienzo del mercado de pases la dirigencia Leprosa y que en los últimos días había logrado quedar en libertad de acción de Racing , la posibilidad de calzarse la camiseta Rojinegra parece que se esfumó.

Este martes, la situación cambió y cuando ya había un acuerdo con Newell's, el exdefensor de la Academia abrió negociaciones con Independiente, el rival de toda la vida de Racing, y esto no cayó bien en el Parque de la Independencia, por eso apuntó a otro zaguero para conformar a Frank Kudelka.

El defensor elegido por los dirigentes Leprosos es Lucas Carrizo, marcador central de Huracán, quien también puede hacer las veces de lateral por la izquierda y que el entrenador Rojinegro lo conoce de su anterior paso como técnico por el Globo.

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Carrizo, de 29 años, llegaría con continuidad, ya que viene de ser titular en el clásico del último fin de semana donde Huracán derrotó en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo. El tucumano jugó los 90 minutos como zaguero zurdo y fue amonestado.

La Lepra salió a escena

El jugador Quemero estaba cerca de ser refuerzo de Independiente, pero por diferentes situaciones y por el gusto del DT Gustavo Quinteros la posibilidad se fue desvaneciendo y la Lepra aprovechó para acelerar y quedar en la puerta de su desembarco al Parque.

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Aunque parece difícil que se pueda resolver este miércoles el tema burocrático, la idea de Frank Kudelka era tenerlo en cuenta para el choque por la quinta fecha del campeonato ante Deportivo Riestra en el Coloso del Parque. De no ser así y si se soluciona todo el papelerío con AFA antes del sábado, Carrizo seguramente tendrá un lugar entre los concentrados y muy probablemente será parte del banco de suplentes.