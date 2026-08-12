La Capital | Ovación | Newell's

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newell's

Finalmente, el Rojinegro desistiría de la posibilidad de sumar a Agustín García Basso e iría por el zaguero zurdo que juega en el Globo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de agosto 2026 · 12:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
La idea de Kudelka es tener en cuenta a Carrizo para el choque de Newells ante Deportivo Riestra.

La idea de Kudelka es tener en cuenta a Carrizo para el choque de Newell's ante Deportivo Riestra.

El mercado de pases, como pasa habitualmente, tiene miles de idas y vueltas, con negociaciones que llegan a buen puerto y otras que se quedan al borde de la línea de llegada. En ese camino, Newell's transita el desembarco de uno de sus últimos refuerzos para el Clausura. El nombre apuntado es Lucas Carrizo.

Cuando todos los cañones apuntaban a que finalmente la Lepra pueda sumar al defensor de Racing Agustín García Basso, quien era el nombre que tenía desde el comienzo del mercado de pases la dirigencia Leprosa y que en los últimos días había logrado quedar en libertad de acción de Racing, la posibilidad de calzarse la camiseta Rojinegra parece que se esfumó.

>>Leer más: Central y Newell's ya conocen los árbitros para sus partidos por la quinta fecha del Clausura

Este martes, la situación cambió y cuando ya había un acuerdo con Newell's, el exdefensor de la Academia abrió negociaciones con Independiente, el rival de toda la vida de Racing, y esto no cayó bien en el Parque de la Independencia, por eso apuntó a otro zaguero para conformar a Frank Kudelka.

El defensor elegido por los dirigentes Leprosos es Lucas Carrizo, marcador central de Huracán, quien también puede hacer las veces de lateral por la izquierda y que el entrenador Rojinegro lo conoce de su anterior paso como técnico por el Globo.

>>Leer más: El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Carrizo, de 29 años, llegaría con continuidad, ya que viene de ser titular en el clásico del último fin de semana donde Huracán derrotó en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo. El tucumano jugó los 90 minutos como zaguero zurdo y fue amonestado.

La Lepra salió a escena

El jugador Quemero estaba cerca de ser refuerzo de Independiente, pero por diferentes situaciones y por el gusto del DT Gustavo Quinteros la posibilidad se fue desvaneciendo y la Lepra aprovechó para acelerar y quedar en la puerta de su desembarco al Parque.

>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Aunque parece difícil que se pueda resolver este miércoles el tema burocrático, la idea de Frank Kudelka era tenerlo en cuenta para el choque por la quinta fecha del campeonato ante Deportivo Riestra en el Coloso del Parque. De no ser así y si se soluciona todo el papelerío con AFA antes del sábado, Carrizo seguramente tendrá un lugar entre los concentrados y muy probablemente será parte del banco de suplentes.

Noticias relacionadas
El exjugador de Newells Cristian Grabinski asumió el cargo en abril del corriente año.

El exdefensor de Newell's que dejó su cargo como entrenador de Chacarita

Newells entrenará por la tarde pensando en el próximo compromiso y el DT esperando contar con Cóccaro.

Newell's vuelve a los entrenamientos e insiste por la llegada de García Basso

Jerónimo Russo intenta detener a un rival. Con su expulsión, el lateral condicionó la suerte de Newells. 

La caída de Newell's en Florencio Varela fue también una cuestión de detalles

Jaminton Campaz celebra el gol de Central y Bruno Cabrera el de Newells.

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Lo último

Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

Los mensajes de apoyo que recibió Messi tras compartir la carta de despedida a su padre

Los mensajes de apoyo que recibió Messi tras compartir la carta de despedida a su padre

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newells

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newell's

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?

Buscan estimular la participación privada en el sostenimiento de proyectos culturales. Las empresas tendrán beneficios impositivos. Los detalles

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?
Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá
Policiales

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario
La ciudad

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro
Policiales

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Ovación
Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newell's

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newells

Lucas Carrizo, defensor de Huracán, está a un paso de llegar a Newell's

El mensaje de Memphis Depay que desató la polémica en Corinthians antes de enfrentar a Central

El mensaje de Memphis Depay que desató la polémica en Corinthians antes de enfrentar a Central

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de Jorge

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de Jorge

Policiales
Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá
Policiales

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

Increíble robo fallido: chocaron con un auto de Didi y un ladrón terminó en el piso

Increíble robo fallido: chocaron con un auto de Didi y un ladrón terminó en el piso

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejan una nota con amenazas

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejan una nota con amenazas

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

La Ciudad
Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez
Salud

Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir
Economía

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario
La Ciudad

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Santa Fe se prepara para un posible Super Niño y busca reducir el impacto en el agro
Clima

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: Tengo todo filmado
Información General

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo filmado"

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos
Policiales

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Policiales

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's