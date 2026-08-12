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Newell's se llenó de obligaciones en un tramo clave para su destino en el Clausura

Newell's tiene por delante dos fechas seguidas de local ante rivales directos. Se le presenta la chance de recomponer rápido su sendero después del traspié en Florencio Varela

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

12 de agosto 2026 · 06:15hs
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Tras la derrota en Florencio Varela

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tras la derrota en Florencio Varela, ahora todas las responsabilidades quedaron del lado de Newell’s. 

El tropiezo en Varela le quitó el poco margen que tenía Newell's en el comienzo del torneo. Conspiró contra el halo positivo que forjó con esfuerzo en el tramo de arranque. La caída con Defensa, un rival siempre incómodo en la suerte del Rojinegro, más en su propio terruño, le hizo retroceder algunos casilleros, y por ese golpe tiene que mirar sus próximos compromisos con las obligaciones de su lado.

Esa derrota junto con la expulsión del lateral Jerónimo Russo, le agregó dudas inoportunas justo en un tramo del certamen muy importante ya que se le vienen dos fechas seguidas en condición de local, con rivales directos en su verdadera lucha, esa que no lo deja despegarse del todo del pelotón del fondo, y que le recuerda socarronamente a cada paso la carga determinante de sus urgencias y necesidades.

En ese marco de búsquedas, la Lepra debe volver a apoyarse en lo que esbozó en las tres primeras fechas, sobre todo en el complemento ante Boca Juniors, para poder afirmar su rumbo y atreverse a más.

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Newell's mostró destellos

Ese desafío interno, que debe afrontar Newell’s, puede llegar a sustentarse en lo positivo que demostró hasta ahora en este torneo en el Coloso, donde no perdió, le ganó a Talleres de Córdoba y después mostró coraje y fútbol para reaccionar frente al conjunto xeneize.

Esa complicidad, tejiendo vínculos y lazos de pasión con su pueblo y en su templo, le puede servir como eje principal para seguir generando y ganando confianza y fortaleciendo sus números en su reducto.

Si se siente cada vez más firme en el parque Independencia, todo lo demás, seguramente, se le irá acomodando de a poco en el camino.

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Para eso, tendrá que dejar atrás el tránsito sepia, descolorido, por Florencio Varela, con una expulsión y una reacción a medias que no le sirvió para traerse ningún tipo de recompensa a Rosario, y sólo multiplicó inoportunos interrogantes en su sendero en el Clausura.

Fue un paso fallido, que no convenció absolutamente a nadie, adentro ni afuera, con muchos errores propios. Y, en esa presentación, no hubo juego ni determinación como en el partido anterior, y eso lo llenó de responsabilidades para los próximos dos cotejos, ante Deportivo Riestra y Banfield, los dos rivales en el estadio Marcelo Bielsa.

Vale recordar que, el conjunto rojinegro se medirá, por la fecha 5º del torneo Clausura, este sábado a las 19, ante Riestra, en el Parque. Para esa ocasión vale tener cuenta, que con el Malevo hay una marcha muy similar en la tabla anual, ya que la Lepra se ubica 27º con 19 puntos, en tanto su rival de turno marcha 28º, inmediatamente después, con 17 unidades.

Por su parte, con Banfield sucede algo parecido en el escalafón de promedios, ya que el Rojinegro se enfrenará con el Taladro, por la jornada 6º, el próximo sábado 22 de este mes, a las 21, también en la ciudad de Rosario. En esa tabla, Newell’s se sitúa 26º, con 101 puntos en 93 pleitos, en tanto, Banfield va muy cerca, 27º, con 98 en 93.

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¿Dónde tiene que apuntar?

Vale puntualizar que ahora, todavía atravesando el primer tercio del campeonato, la Lepra, que integra la zona A, se encuentra en el 9º puesto, pegado al límite de los ocho que clasifican a la siguiente ronda, con cuatro puntos merced a 1 victoria, 1 igualdad y 2 derrotas, con 4 goles a favor y 5 en contra.

Teniendo en cuenta estas referencias y estas estadísticas, queda muy expuesto el valor trascendental que tienen los próximos dos encuentros para su suerte en el torneo.

De ahí saldrá, si sus objetivos pueden apuntar un poco más alto, o si, otra vez, tendrá que luchar sólo para sobrevivir.

Volver rápido a las victorias

Newell’s está a tiempo de todo. Falta todavía muchísimo para la finalización del torneo, hay un técnico aplomado y cuenta con una base de pibes del club que llevan a pensar que Newell’s no padecerá de la misma manera la cruz que le tocó cargar hasta el cierre del año pasado.

Pero para enderezar su ruta y alejarse cada vez de los fantasmas de turno, la Lepra debe volver lo antes posible a la senda el triunfo.

Es que, desde lo estrictamente numérico, sólo pudo cosechar tres unidades en la primera fecha, en su debut en el Clausura, pero después no logró obtener otra victoria.

Entonces, los próximos duelos ante Riestra y Banfield, representan una enorme oportunidad para afirmarse y levantar la cabeza de una vez en el certamen.

Vale recordar que en la 1º jornada, superó 1 a 0 a Talleres, con gol de penal de Matías Cóccaro en el Coloso del Parque. En tanto, en la 2º, se midió con Independiente en Avellaneda y cayó 1 a 0.

Luego, en la 3º, se enfrentó a Boca e igualó 2 a 2 en el Parque, con goles de Cóccaro y Regiardo. En ese duelo, sobre todo en el segundo tiempo, mostró de los mejor que se le vio en este ciclo, ante un rival de fuste.

Por su parte, perdió 2 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela, con gol de Bruno Cabrera, en una presentación muy desabrida.

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