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Respeto entre los más grandes: el mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de Jorge

El delantero portugués envió un texto al rosarino, su máximo rival en el fútbol, luego del reciente falleciemiento de su padre

12 de agosto 2026 · 11:34hs
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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más importantes del fútbol.

AFP

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más importantes del fútbol.

El respeto entre las dos máximas figuras del fútbol mundial de este siglo es mutuo. Tras la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, el rosarino realizó un desgarrador posteo en sus redes sociales con una carta de despedida, tras lo cual Cristiano Ronaldo reaccionó con un mensaje de cariño para su eterno rival.

Durante años, la Pulga y CR7 se enfrentaron con los míticos clásicos entre Barcelona y Real Madrid para formar una de las rivalidades más destacadas de la historia del deporte. No obstante, ambos mostraron en reiteradas ocasiones su respeto hacia el otro más allá de las diferencias.

Este miércoles, ante la publicación del argentino que mostró su dolor por el fallecimiento de su padre el sábado pasado en el Sanatorio Centro de Rosario, el portugués le dedicó unas palabras de apoyo a través de los comentarios del posteo en Instagram.

A su vez, varios futbolistas de la selección argentina, como Leandro Paredes y Cuti Romero, entre otros, también le expresaron su cariño al astro rosarino.

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Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo en la publicación de Leo Messi en su cuenta personal de Instagram.

El mensaje del portugués se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una enorme repercusión en los fanáticos de ambos futbolistas, con importantes muestras de respeto entre las máximas figuras del fútbol internacional.

Ante el dolor del rosarino, el ex-Real Madrid eligió mostrar su afecto, dejando de lado la competencia que siempre los caracterizó y acompañando a su máximo rival en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La carta de Messi para su padre

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy dificil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que ibamos a llegar a la final así podías viajar.

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Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

>> Leer más: Messi agradeció el apoyo tras la muerte de su padre: "Gracias por respetar nuestra intimidad"

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

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