Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Maxi, figura indiscutida de la lepra, y Angelito, del canalla, se unen en el marco del lanzamiento de “Decisiones”, la nueva campaña que impulsa City Center Online para hablar de Juego Responsable, con un mensaje claro: los menores de 18 años no pueden apostar.

La campaña “Decisiones” se apoya en el recorrido de los dos referentes indiscutidos del fútbol rosarino para instalar una conversación necesaria.

Maxi Rodríguez y Ángel Di María deciden hablarle a la gente desde el ejemplo. Porque si algo enseñan sus historias es que llegar no es cuestión de suerte, sino de saber cuándo sí y cuándo no .

No hay promesas mágicas ni romanticismo vacío. Hay un mensaje directo, alineado con los principios del juego responsable, bandera insignia de City Center Online.

Tres instantes llenos de decisiones

Con pasos en el plano internacional, tanto Maxi Rodríguez (Atletico Madrid y Liverpool) como Ángel Di María (Benfica, Real Madrid y Juventus), nos contaron 3 momentos clave donde tuvieron que tomar una decisión trascendental que sin dudas mejorarían su situación y la de la familia.

La campaña hace foco en sus orígenes, en su sentido de pertenencia con el club de sus amores y en la gloria alcanzada. Divertida, entretenida y por sobre todas las cosas, creadora de conciencia.

“Decisiones” es una campaña que forma parte del Programa de Juego Responsable que impulsa City Center Online, de acuerdo a lo dispuesto por Lotería Santa Fe. “Decisiones”, al fin y al cabo, de eso se trata la vida.