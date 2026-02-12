Maxi y Di María se unen para decirlo claro: Menores de 18 no apuestan
Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Maxi, figura indiscutida de la lepra, y Angelito, del canalla, se unen en el marco del lanzamiento de “Decisiones”, la nueva campaña que impulsa City Center Online para hablar de Juego Responsable, con un mensaje claro: los menores de 18 años no pueden apostar.

12 de febrero 2026 · 07:00hs

La campaña “Decisiones” se apoya en el recorrido de los dos referentes indiscutidos del fútbol rosarino para instalar una conversación necesaria.

Maxi Rodríguez y Ángel Di María deciden hablarle a la gente desde el ejemplo. Porque si algo enseñan sus historias es que llegar no es cuestión de suerte, sino de saber cuándo sí y cuándo no.

El Matador Kempes habló sobre el presente de Central y Ángel Di María.

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios, se va derecho a enfrentar a Beltrán pero es derribado y Tello no cobró nada. 

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

No hay promesas mágicas ni romanticismo vacío. Hay un mensaje directo, alineado con los principios del juego responsable, bandera insignia de City Center Online.

Tres instantes llenos de decisiones

Con pasos en el plano internacional, tanto Maxi Rodríguez (Atletico Madrid y Liverpool) como Ángel Di María (Benfica, Real Madrid y Juventus), nos contaron 3 momentos clave donde tuvieron que tomar una decisión trascendental que sin dudas mejorarían su situación y la de la familia.

La campaña hace foco en sus orígenes, en su sentido de pertenencia con el club de sus amores y en la gloria alcanzada. Divertida, entretenida y por sobre todas las cosas, creadora de conciencia.

“Decisiones” es una campaña que forma parte del Programa de Juego Responsable que impulsa City Center Online, de acuerdo a lo dispuesto por Lotería Santa Fe. “Decisiones”, al fin y al cabo, de eso se trata la vida.

Di María Maxi Rodríguez City Center apuestas casino

jueves 12 de febrero de 2026

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

El Senado dio media sanción a la ley que busca modernizar las condiciones laborales y es relevante para el plan del oficialismo. Los santafesinos, sin novedades

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe
Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: Histórico. VLLC
POLITICA

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: "Histórico. VLLC"

Reforma laboral: el gobierno nacional logró media sanción en el Senado
POLITICA

Reforma laboral: el gobierno nacional logró media sanción en el Senado

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

