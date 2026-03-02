La Capital | Policiales | clásico rosarino

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Desde el gobierno santafesino dijeron que "la policía hizo su trabajo como corresponde" para restablecer el orden cerca de la cancha de Newell's

2 de marzo 2026 · 10:03hs
El clásico rosarino terminó con corridas y balas de goma afuera del Coloso.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El clásico rosarino terminó con corridas y balas de goma afuera del Coloso.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, confirmó el inicio de una profunda investigación sobre los disturbios después del clásico rosarino. En torno a esta labor anticipó que implementarán una prohibición de 4 años para ir a la cancha a partir de las denuncias de vandalismo o agresiones a la policía.

El funcionario aclaró que el análisis de los incidentes del último domingo no sólo se limita a lo ocurrido afuera del Coloso del parque de la Independencia. También confirmó que van a revisar videos del sistema de cámaras del club por los elementos contundentes que se arrojaron al campo de juego. "La liga también ha tomado nota y ha hecho su informe", acotó.

El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se mostró conforme con los resultados del operativo de este fin de semana. Al respecto, manifestó: "Un parte mínima de las personas que asistieron al estadio tomaron la decisión de generar disturbios y la policía hizo su trabajo como corresponde".

Derecho de admisión tras el clásico rosarino

Después de una noche agitada que terminó con edificios dañados y contenedores incendiados en avenida Pellegrini, las autoridades provinciales confirmaron el arresto de un sospechoso de 23 años por la rotura de un patrullero. Además señalaron que hay muchos sospechosos más identificados. "Vamos a analizar minuciosamente los datos. A las personas que detectemos, les vamos a aplicar el derecho de admisión por 4 años", advirtieron.

HInchass

Velázquez dijo que ya tenían indicios sobre el riesgo de disturbios por lo ocurrido el último miércoles, cuando Newell's recibió a Estudiantes de La Plata, y se refirió a una serie de antecedentes similares del año pasado. En este punto, aseveró: "No vamos a permitir que esto vuelva suceder, que un grupo minúsculo de hinchas tome la detminación de tirar piedras porque un resultado no es favorable".

>> Leer más: Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El coordinador provincial ratificó que los simpatizantes antes mencionados destrozaron bienes públicos y automóviles particulares. Además recordó que una suboficial sufrió lesiones en el ojo y tres caballos de la fuerza resultaron heridos durante el operativo posterior al duelo de leprosos y canallas.

El funcionario enfatizó que la mayoría del público "salió con total normalidad", pero se mostró preocupado por las personas "solamente van a la cancha para generar daños" en la zona del parque de la Independencia y la avenida Pellegrini. "Arrojar objetos contundentes no es la manera de expresarse", comentó.

Un operativo de seguridad con tres etapas

Al margen de los incidentes registrados después del partido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentó un balance general positivo en cuanto a la labor de control y prevención. Entre otras cuestiones, los encargados del operativo destacaron que las delegaciones de ambos equipos ingresaron con "total normalidad" al estadio.

Una de las cuestiones más llamativas en la antesala del derby rosarino fue la caravana de hinchas auriazules que siguieron al colectivo de Central y llegaron muy cerca de la cancha visitante. Esta acción no tuvo ninguna consecuencia violenta, pero llamó la atención de las autoridades.

Policía

Veláquez precisó que los simpatizantes decidieron ir con 15 o 20 motos detrás del ómnibus desde el Bajo Ayolas, en el Acceso Sur de avenida Circunvalación. En cuanto a la falta de intervención de la policía, replicó: "Tenés que entender que son motos ¿Qué podés decidir vos en ese momento, cómo lo disuadís?".

Por otro lado, el funcionario también confirmó la rotura de un vidrio lateral del micro que llevaba a los jugadores de Newell's. Sin embargo, los agentes no pudieron esclarecer qué tipo de elemento le lanzaron al vehículo.

Finalmente, el coordinador provincial aclaró que los hinchas leprosos no ingresaron al sector del estadio donde estaba el plantel canalla. "Normalmente, la parcialidad de esa tribuna hace un movimiento para guardar las banderas cerca del vestuario visitante, pero hay una puerta que los divide. La gente de central se pudo ubicar donde se ubica habitualmente y todo continuó como estaba previsto", índicó.

Noticias relacionadas
El equipo de Jorge Almirón, para un nuevo clásico ganado por Central ante Newells.

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El equipo de Frank Kudelka para el clásico. Newells otra vez no pudo con Central.

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Esto nos otorga un respiro enorme y nos deja contentos junto con la gente. Disfruto mucho este momento, contó Almirón.

Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

Ángel Di María volvió a poner el corazón y su jerarquía para que Central vuelva a quedarse con el clásico.

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Lo último

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ovación
Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells
Ovación

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Policiales
Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

La Ciudad
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado