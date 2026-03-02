Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Desde el gobierno santafesino dijeron que "la policía hizo su trabajo como corresponde" para restablecer el orden cerca de la cancha de Newell's

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez , confirmó el inicio de una profunda investigación sobre los disturbios después del clásico rosarino . En torno a esta labor anticipó que implementarán una prohibición de 4 años para ir a la cancha a partir de las denuncias de vandalismo o agresiones a la policía.

El funcionario aclaró que el análisis de los incidentes del último domingo no sólo se limita a lo ocurrido afuera del Coloso del parque de la Independencia. También confirmó que van a revisar videos del sistema de cámaras del club por los elementos contundentes que se arrojaron al campo de juego . "La liga también ha tomado nota y ha hecho su informe", acotó.

El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se mostró conforme con los resultados del operativo de este fin de semana. Al respecto, manifestó: "Un parte mínima de las personas que asistieron al estadio tomaron la decisión de generar disturbios y la policía hizo su trabajo como corresponde" .

Después de una noche agitada que terminó con edificios dañados y contenedores incendiados en avenida Pellegrini, las autoridades provinciales confirmaron el arresto de un sospechoso de 23 años por la rotura de un patrullero. Además señalaron que hay muchos sospechosos más identificados. "Vamos a analizar minuciosamente los datos. A las personas que detectemos, les vamos a aplicar el derecho de admisión por 4 años ", advirtieron.

HInchass Marcelo Bustamante / La Capital

Velázquez dijo que ya tenían indicios sobre el riesgo de disturbios por lo ocurrido el último miércoles, cuando Newell's recibió a Estudiantes de La Plata, y se refirió a una serie de antecedentes similares del año pasado. En este punto, aseveró: "No vamos a permitir que esto vuelva suceder, que un grupo minúsculo de hinchas tome la detminación de tirar piedras porque un resultado no es favorable".

>> Leer más: Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El coordinador provincial ratificó que los simpatizantes antes mencionados destrozaron bienes públicos y automóviles particulares. Además recordó que una suboficial sufrió lesiones en el ojo y tres caballos de la fuerza resultaron heridos durante el operativo posterior al duelo de leprosos y canallas.

El funcionario enfatizó que la mayoría del público "salió con total normalidad", pero se mostró preocupado por las personas "solamente van a la cancha para generar daños" en la zona del parque de la Independencia y la avenida Pellegrini. "Arrojar objetos contundentes no es la manera de expresarse", comentó.

Un operativo de seguridad con tres etapas

Al margen de los incidentes registrados después del partido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentó un balance general positivo en cuanto a la labor de control y prevención. Entre otras cuestiones, los encargados del operativo destacaron que las delegaciones de ambos equipos ingresaron con "total normalidad" al estadio.

Una de las cuestiones más llamativas en la antesala del derby rosarino fue la caravana de hinchas auriazules que siguieron al colectivo de Central y llegaron muy cerca de la cancha visitante. Esta acción no tuvo ninguna consecuencia violenta, pero llamó la atención de las autoridades.

Policía Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

Veláquez precisó que los simpatizantes decidieron ir con 15 o 20 motos detrás del ómnibus desde el Bajo Ayolas, en el Acceso Sur de avenida Circunvalación. En cuanto a la falta de intervención de la policía, replicó: "Tenés que entender que son motos ¿Qué podés decidir vos en ese momento, cómo lo disuadís?".

Por otro lado, el funcionario también confirmó la rotura de un vidrio lateral del micro que llevaba a los jugadores de Newell's. Sin embargo, los agentes no pudieron esclarecer qué tipo de elemento le lanzaron al vehículo.

Finalmente, el coordinador provincial aclaró que los hinchas leprosos no ingresaron al sector del estadio donde estaba el plantel canalla. "Normalmente, la parcialidad de esa tribuna hace un movimiento para guardar las banderas cerca del vestuario visitante, pero hay una puerta que los divide. La gente de central se pudo ubicar donde se ubica habitualmente y todo continuó como estaba previsto", índicó.