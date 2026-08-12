Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla jugará la ida de los octavos de final como local ante el Timao. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 12 de agosto 2026 · 10:52hs

Rosario Central recibirá a Corinthians por la ida de los octavos de la Copa Libertadores.

Rosario Central recibirá a Corinthians de Brasil en el estadio Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Timao de este jueves por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Corinthians El partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Central y Corinthians será este jueves 13 de agosto, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal del uruguayo Andrés Matonte, mientras que su compatriota Christian Ferreyra estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Corinthians La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Timao será a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Corinthians fue en octavos de la Copa Libertadores 2000, con victoria por penales del Timao tras igualar 5-5 en el global. / Getty Images >> Leer más: Central: cuánto lleva recaudado en la Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Posibles formaciones de Central y Corinthians Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Corinthians: El entrenador Fernando Diniz no dio indicios del once titular del Timao.