Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

El delantero formado en las inferiores canallas ya fue habilitado para jugar en el Esporte Clube Bahía de Brasil

El ex-Central Alejo Veliz ya luce la camiseta de su nuevo equipo, el Bahía de Brasil.

Alejo Veliz vive días felices en Brasil. El nuevo jugador del Esporte Clube Bahía ya fue habilitado por la Confederación Brasileña de fútbol y su debut podría producirse este mismo domingo, en la fecha número 20 del Brasileirao.

Alejo Veliz ya está en Esporte Clube de Bahía, donde firmará un contrato hasta 2013. El ex-Central grabó un mensaje a los "torcedores" del equipo.

Aunque se sabía desde mucho antes, Bahía anunció oficialmente la incorporación de Veliz a su plantel el 26 de junio. El club brasileño compró la ficha del jugador al Tottenham, a cambio de unos 9 millones de euros. En 2023, había llegado al club londinense desde Central por unos 17 millones de la misma moneda.

Veliz jugó poco en Tottenham y luego se lesionó. Cuando se recuperó, el club inglés se lo prestó primero al Sevilla y luego al Espanyol. Al joven delantero no le fue muy bien en ninguno de los dos equipos y a mediados de 2025 vino a préstamo a Central.

Ese vínculo venció el 30 de junio. Aunque el propósito de Bahía era llevárselo unos meses antes, finalmente esperó y recién lo incorporó a fines del mes pasado, aunque el jugador estaba en Bahía desde unas semanas antes.

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Bahía recibirá el domingo al Corinthians

Si bien el Brasileirao se reanudó este martes, precisamente con el partido de Bahía ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, Veliz no fue convocado por el entrenador Rogerio Zeni porque no estaba habilitado por la Confederación Brasileña de Fútbol. Ese trámite finalmente se concretó este miércoles, por lo que su debut se producirá el domingo en el estadio Fonte Nova.

Ese día, el Bahía jugará contra Corinthians, el próximo rival de Central en la Copa Libertadores. Canallas y paulistas se cruzarán en los octavos de final del torneo continental, primero en Rosario y luego en San Pablo.

Hasta ahora, Veliz solo jugó un partido amistoso para el Bahía. Fue contra el Fluminense que dirige el argentino Luis Zubeldía. El ex-Central entró en el segundo tiempo y no pudo marcar en un partido que terminó igualado.