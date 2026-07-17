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Central: Almirón prueba con la base de siempre y Marco Ruben asoma con chances

Marco hizo una buena pretemporada y ganaría la pulseada con Copetti, que jugó menos ante la partida de Veliz. Badaloni es otra opción

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

17 de julio 2026 · 19:02hs
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Marco Ruben

CARC

Marco Ruben, en el último amistoso de Central ante Unión. Tiene chances de arrancar de titular.

A menos de una semana para el inicio del Clausura, Jorge Almirón prepara al equipo de Central para afrontar la 1ª fecha, el jueves de visitante ante el último campeón, Belgrano. Y lo hace con la base que utilizó en la mayoría del Apertura. La única baja en el actual once ideal es la de Veliz, después de que Alejo finalizara su contrato a préstamo con los de Arroyito. Para cubrir esa posición, la de 9, el DT auriazul baraja tres opciones: Enzo Copetti, que ya terminó el semestre anterior jugando como titular; Tomás Badaloni, que se sumó como refuerzo, y Marco Ruben, de notable pretemporada.

El resto del equipo, parece definido. Solo faltaría saber cómo regresó Jaminton Campaz de sus vacaciones post Mundial. Si está OK, se meterá en el once. De lo contrario, Giovanni Cantizano, que viene participando en los amistosos dentro del equipo principal, se mantendría como extremo izquierdo.

Hasta el momento, aunque quedan algunos días para el cierre del libro de pases, los auriazules incorporaron a tres jugadores. Y si bien existe expectativa de que se sumen un par más, el equipo que pondría Almirón estaría compuesto por casi los mismo nombres que utilizó desde el inicio de este año. Con ellos, conquistó más del 60 por ciento de los puntos.

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Señales concretas

La señal más concreta de que haría esa apuesta se vio en el último ensayo de pretemporada. Resultado de lado, Central recibió a Unión en el Gigante el miércoles pasado. Y el equipo, que se plantó con un 4-2-3-1, formó con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Marco Ruben.

Los cambios que podrían darse son solo en ofensiva. Es que en el bloque defensivo, última línea y doble cinco, no hubo bajas respecto de los que fueron titulares el semestre pasado. Pero en ataque sí. Allí hay tres que discuten por la vacante que dejó Veliz. El que tiene más chances es Copetti, pero arrastra un problema físico que le impediría estar. El chaqueño solo participó de los 20 minutos iniciales del primer amistoso. Otro candidato es Badaloni. Pero el que asoma con más chances es Ruben. En los ensayos Marco hizo 3 goles en 4 participaciones. Así, mostró sus renovadas credenciales de goleador, después de un primer semestre en el que le costó mucho readaptarse al fútbol profesional con más de once meses sin jugar tras haberse retirado.

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Buscan más

En la búsqueda por incorporar a un par más, Central pretende un volante derecho, un mediocampista ofensivo o un extremo. De esas tres posiciones, cubrirían dos, y así completarían los cinco cupos para cambio de lista permitidos por Conmebol para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil. Esos partidos se jugarán los martes 13 y 20 de agosto, primero en Arroyito.

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