Franco Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió una década después y fue amonestado

La última vez que vistió la camiseta canalla en Arroyito fue por cuartos de final de la Copa Libertadores 2016. Entró y al toque lo amonestaron.

Franco Cervi, en el momento de los trabajos precompetitivos en el banco de Central.

Franco Cervi, con la pìlcha completa de Central. Volvió a lucir la 10 y jugó poco más de veinte minutos.

“Irme de la institución que me dio todo es doloroso. Me despido del club donde pasé toda mi vida, al que amo. Soy un agradecido a Central y espero volver algún día”. Con esas palabras, Franco Cervi se despidió de Central el 23 de mayo de 2016 tras perder con Belgrano en el Kempes y diez años después volvió a vestir la 10 canalla ante Racing . No pudo convertir pero entró con todo, al punto que de entrada fue amonestado

Cervi recibió el aplauso de los hinchas al ser nombrado por la Voz del Estadio antes del inicio y cuando finalmente le tocó entrar, a los 26 minutos del segundo tiempo. Cuando el cartel indicador del cambio indicó la 10, también bajó el reconocimiento.

También el aplauso fue para el jugador que reemplazó, el juvenil Giovanni Cantizano, uno de los más reconocidos por los hinchas y que esta vez le tocó ser titular. Y que en la jugada previa le sacaron bien la amarilla cuando fue muy optimista en buscar una pelota y derribó a un rival.

Cervi se puso delante del doble 5, que a esa altura era Franco Ibarra y Federico Navarro, quien ingresó por Vicente Pizarro como ante Belgrano. Mientras que Di María, que estaba en ese lugar, se volcó más al que ocupó Cantizano, por la banda derecha.

El 10 canalla entró con tanto ímpetu que a los 33 minutos recibió tarjeta amarilla, luego de ir a buscar con todo una pelota con Ignacio Rodríguez. Pierna alta, desparramo del defensor y amonestación.

Sobre los 44' le devolvió la gentileza cortando su avance tras gran pase de Di María y esta vez vio la amarilla el jugador de Racing. A esa altura el partido se había puesto muy peleado, con muchas amonestaciones y sin la claridad del primer tiempo. Por lo que poco pudo hacer para quebrar el 0 a 0.

Los números de Franco Cervi en Arroyito

Con el del regreso ante Racing, Chuky disputó 57 encuentros como jugador auriazul, en los que marcó 7 goles y dio 11 asistencias.

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El anterior partido de Cervi como futbolista de Central, antes de irse transferido a Benfica de Portugal, se registró el 23 de mayo de 2016. Eso fue hace poco más de 10 años, cuando el canalla perdió en Córdoba a manos de Belgrano por 1 a 0 en la fecha de cierre del torneo Apertura.

En tanto que el último encuentro de Chuky en el Gigante fue unos días antes, pero por otra competencia. Eso ocurrió el 12 de mayo, cuando Central derrotó a Atlético Nacional de Medellín 1 a 0 por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016.