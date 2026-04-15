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Los hinchas de Central pudieron viajar a Paraguay después de siete horas de demora en el aeropuerto

Hubo tensión en el aeropuerto. La demora fue por fallas técnicas en el avión. El charter con unos 180 canallas ya vuela rumbo a Asunción.

15 de abril 2026 · 15:34hs
Los hinchas de Central buscaban respuestas ante la extensa demora que debieron soportar

Los hinchas de Central buscaban respuestas ante la extensa demora que debieron soportar

Cientos de fanáticos de Central estuvieron más de siete horas varados en el Aeropuerto Internacional de Rosario debido a desperfectos técnicos en el avión que los llevaba a Paraguay. Se vivieron momentos de tensión e impaciencia, que se descomprimieron cuando se aseguró el viaje y finalmente, antes de las 15.30 se logró el despegue.

El vuelo fue organizado por Restec Travel y costaba 800 dólares, es decir, un poco más de un millón de pesos. Tenía pautado salir a las 8.30 del Aeropuerto de Rosario. Antes, la aeronave tenía que llegar a la ciudad desde el aeropuerto de Aeroparque. Sin embargo, al menos, dos desperfectos técnicos en la aeronave impidieron que emprenda vuelo en Buenos Aires.

De todas formas, los hinchas hicieron el Check-in cerca de las 7.30, con la esperanza de llegar a las 10 a Asunción, tras 90 minutos de viaje. Pero la hora del despegue llegaba y ellos seguían en tierra firme, por eso comenzaron a preocuparse y preguntar por las condiciones del vuelo.

Reclamos y viaje a Paraguay

Los mostradores se colmaron de viajeros, los llamados a la empresa saturaron las líneas y los mensajes salían de a decenas. Todos querían saber qué había pasado con el vuelo que llevaría a unos 180 hinchas de Central hasta Asunción. Al mismo tiempo que la tensión subía, las autoridades del AIR decidieron cerrar el Free Shop, temerosos de reacciones incontrolables.

En el lugar había un representante de la empresa, que respondía como podía los requerimientos de los canallas. Hasta que la situación lo desbordó y fue atendido en la guardia médica del Aeropuerto de Rosario. Luego de esa situación, no se supo más de él.

>> Leer más: Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Los contratiempos eran totales. Recién a las 14 avisaron desde Aeroparque que el vuelo charter hacia Rosario tenía el permiso para viajar y unos 40 minutos más tarde arribó a Rosario. Fila larga y a abordar la nave. Para las 15.30, los motores se encendieron y el viaje de los canallas comenzó. Fueron algo más de 7 horas de demoras, pero se concretó.

Según comunicó la empresa de viajes a los hinchas presentes, la nave que viaja a Paraguay sufrió desperfectos técnicos que debieron reparar a contrarreloj. Además, se le sumó la copiosa lluvia cae sobre Rosario y la zona este miércoles. Una situación similar en Buenos Aires, donde el charter descansaba y era puesto en condiciones para volar. Fue el combo por el cual el avión no pudo remontar vuelo a tiempo, pasar a buscar a los canallas y viajar a Paraguay.

La Policía de Paraguay espera que el contingente de hinchas de Central llegue cerca de las 17 para completar el operativo policial y evitar incidentes con la hinchada de Libertad.

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