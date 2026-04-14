Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará un triunfo importante en Paraguay tras el empate en el debut como local. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 14 de abril 2026 · 10:14hs

Rosario Central visita a Libertad de Paraguay en el estadio La Huerta de Asunción por la 2ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Albinegro y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Libertad vs. Central El partido correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores entre Libertad y Central será este miércoles 15 de abril, desde las 19, en el estadio La Huerta con el arbitraje principal del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Daniel Nobre estará en el VAR.

Dónde ver Libertad vs. Central La transmisión del encuentro entre el Albinegro y el Canalla será a través de todas las plataformas de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (22) El último enfrentamiento entre Libertad y Central fue triunfo 2-1 del Canalla en la Copa Libertadores 2019. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

Posibles formaciones de Libertad y Central Libertad: El entrenador Francisco Arce no dio indicios del once titular del Albinegro. Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla. Embed