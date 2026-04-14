La Capital | Ovación | Central

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla buscará un triunfo importante en Paraguay tras el empate en el debut como local. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

14 de abril 2026 · 10:14hs
Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central visita a Libertad de Paraguay en el estadio La Huerta de Asunción por la 2ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Albinegro y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Libertad vs. Central

El partido correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores entre Libertad y Central será este miércoles 15 de abril, desde las 19, en el estadio La Huerta con el arbitraje principal del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Daniel Nobre estará en el VAR.

Dónde ver Libertad vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Albinegro y el Canalla será a través de todas las plataformas de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (22)
El último enfrentamiento entre Libertad y Central fue triunfo 2-1 del Canalla en la Copa Libertadores 2019.

El último enfrentamiento entre Libertad y Central fue triunfo 2-1 del Canalla en la Copa Libertadores 2019.

>> Leer más: Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

Posibles formaciones de Libertad y Central

Libertad: El entrenador Francisco Arce no dio indicios del once titular del Albinegro.

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

Embed

Noticias relacionadas
El equipo de Central que saltó al césped del Ducó ante Huracám. Perdió pero igual tiene margen para entrar a los octavos de final del torneo Apertura.

Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

El lamento por la derrota ante Huracán, en el final en el Ducó. Ahora Central se enfoca en Libertad, primer partido de visitante en la Copa Libertadores.

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

El ex-Central, Sebastián Ferreira, anotó con la cara un insólito gol en Paraguay.

El insólito gol con la cara de un ex-Central tras errar un penal en Paraguay

Alexis Fretes, de Libertad, inicia un ataque en el estadio La Huerta, donde el miércoles se presentará Central por la Copa Libertadores.

Libertad guardó a todos los titulares para el partido del miércoles ante Central

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Lo último

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el que encuadra a la ciudad en una zona que se verá afectada por lluvias intensas

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
Médica de cabecera del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Ovación
Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios
Ovación

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Oscar Salomón y la mejora de Newells: Estamos siendo competitivos entre nosotros

Oscar Salomón y la mejora de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

La Ciudad
Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios
La Ciudad

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Médica de cabecera del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar
Información General

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Ovación

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un entredicho legislativo
Política

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Ovación

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones