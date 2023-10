Lionel Messi y un futuro exclusivo en celeste y blanco

El ex Central Emiliano Vecchio salió a desmentir conflictos con el plantel de Racing

“Messi está falto de fútbol, pero se encuentra bien de la lesión y no tuvo problemas” , declaró Gerardo Martino, su entrenador en Inter Miami. “En los últimos tiempos jugó muy poco, así que podía pasar que estuviera falto de ritmo”, añadió el Tata, dejando en claro el estado de la Pulga.

Desde el entrenamiento del lunes, Lionel Scaloni evalúa hasta dónde puede exigirlo, aunque se sabe que el futbolista no se quiere perder nada. Ya sea en el césped del Monumental desde el primer minuto de mañana, como se espera, o sentado en el banco, algo menos factible, la Pulga una vez más dirá presente en la selección.

A partir de que no pudo conseguir la clasificación con Inter Miami a los playoffs de la MLS, permanecerá cuatro meses casi sin jugar con esa franquicia, hasta que empiece la nueva competencia en el país del norte. Por lo que su vida futbolística se enfocará exclusivamente en el seleccionado nacional, que en definitiva es su incentivo principal. En un principio, tendrá estos enfrentamientos contra Paraguay y Perú. Y más adelante, en noviembre, los dos últimos cruces del año por eliminatorias, de altísimo voltaje, por historia y rivalidad: Uruguay en el Monumental el 16 de noviembre y Brasil en el Maracaná el 21 del mismo mes.

Motivación especial

Para un jugador de la categoría de Messi no existe desafío mayor para potenciarse que un clásico rival. Significa una motivación mayor al hecho de por sí del disfrute de jugar a la pelota sin importar quién está del otro lado o qué se pone en juego. Es un chico, en un cuerpo de grande, con un talento descomunal, con ganas de seguir con la celeste y blanca sobre la piel. Y qué mejor que hacerlo teniendo adelante la casaca celeste o la verdeamarilla.

La falta de fútbol del último mes con Inter Miami es capaz de compensarla con su clase. ¿O no resolvió el debut en estas eliminatorias de la selección, que no conseguía destrabar el partido frente a Ecuador, con un tiro libre medido que rompió la paridad en el último cuarto de hora? La Pulga se conoce, sabe hasta dónde puede dar y qué hacer ante cada circunstancia. ¿Cómo no seguir confiando en él para lo que resta de las eliminatorias en el año, aunque la falta de rodaje de los próximos meses pueda atentar contra su condición atlética?

EL GOLAZO DE MESSI DE TIRO LIBRE DESDE TODOS LOS ÁNGULOS ARGENTINA 1-0 ECUADOR - ELIMINATORIAS

Hasta su figura influye en los demás, incluso cuando no juega. Esto habla de su ascendencia sobre el resto. Así es que se lo vio sentado en el banco contra Bolivia en La Paz por la 2ª fecha de las eliminatorias, pese a que no fue ni siquiera suplente por una molestia sufrida días antes contra Ecuador. Una vez más dejó en claro que es el máximo referente. El capitán que siempre está.

Especulaciones sobre lo que sucederá con Messi a nivel de clubes hasta que empiece la próxima MLS son variadas. Que se iría a préstamo a Barcelona o a Arabia Saudita. Lo concreto es que hasta la conclusión del año, su vida futbolística será toda celeste y blanco.

Volvió Lo Celso, falta Di María

Un rosarino que volvió a la selección es Giovani Lo Celso. Retorna luego de no ser convocado a la primera doble fecha de las eliminatorias por lesión. Por este motivo faltará ahora Angel Di María. Los otros rosarinos citados son Lionel Messi y Angel Correa.

Lo Celso jugó tres partidos tras la consagración mundialista, a la que faltó por una operación, contra Curazao (7-0), Indonesia (2-0) y Australia (2-0). Por su parte, el entrerriano Lisandro Martínez, exNewell’s, sigue afuera de la selección por una operación en el pie derecho.