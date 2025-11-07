Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival

El equipo afrontará el tercer partido y definitorio partiod por los cuartos de final de la conferencia Este de la liga estadounidense

Leonel Messi está en un momento decisivo de la MLS, con Inter Miami buscando un lugar en las semifinales de la conferencia Este.

Para Lionel Messi son días decisivos. El rosarino buscará avanzar de ronda este sábado con Inter Miami en la Major League Soccer, con la mirada puesta en los meses que vienen. Si el equipo gana, seguirá en competencia. Y si pierde, el año de Leo se habrá terminado.

No es un tema menor, si se tiene en cuenta que a mitad de año se jugará el Mundial 2026 y que, según se presume, Messi jugará con la selección argentina para buscar el bicampeonato. Por eso tiene importancia hasta dónde llegará en la competencia de la MLS, ya que el astro rosarino necesita llegar con ritmo a la Copa del Mundo.

Si su equipo quedara eliminado, Messi estaría alrededor de tres meses sin competir oficialmente ya que el campeonato de la MLS comenzará entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 2026. Aunque el equipo suele hacer giras, el ritmo de los partidos no es igual y probablemente Leo llegaría con menos rodaje al Mundial. Hace un tiempo se especula con que podría jugar durante un par de meses en un equipo de otra liga, aunque solo se trata de rumores. Solo Leo sabe qué hará durante el tiempo en que no esté en competencia.

Inter Miami va por más

Inter Miami está en los cuartos de final de la Conferencia Este de la MLS. En esa instancia ya se enfrentó dos veces con Nashville SC, en la serie al mejor de tres partidos. Ganó 3 a 1 en Miami (con dos goles de Leo) y perdió 2 a 1 de visitante. El que gane hoy irá a las semifinales de conferencia.

El tercer y decisivo partido se jugará en el Chase Stadium desde las 22 del sábado (hora argentina). Será un partido con condimentos, ya que el año pasado se enfrentaron en la misma instancia y Nashville dejó afuera a Inter Miami. Si el equipo de Messi pasa de ronda, sería la primera vez que llega a las semifinales de conferencia.

Leer más: Un exitoso director técnico propone un simple cambio de reglamento para que el fútbol sea más ofensivo

El equipo de Leo, con ventaja

El historial reciente respalda a Inter Miami, con seis triunfos en los últimos siete enfrentamientos entre ambos. Esta vez no podrá contar con Luis Suárez, que está suspendido por una dura falta en el último encuentro.

Inter cerró la fase regular con 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, totalizando 65 puntos y el tercer lugar del Este. Nashville terminó sexto con 54 unidades tras 16 triunfos, 6 empates y 12 caídas. En esta Ronda 1, cada equipo ganó un partido. Si vuelven a igualar, la definición será por penales.

El encuentro también podría marcar el adiós de dos referentes: Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron que se retirarán al final de la temporada, por lo que, si Inter Miami queda eliminado, este sería su último partido como profesionales.