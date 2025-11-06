La Capital | Ovación | Newell's

Otro imprevisto cambio para el partido entre Newell's y Huracán: habrá otro árbitro VAR

La Liga Profesional de Fútbol ya había modificado el horario del partido, que se jugará el sábado a las 17

6 de noviembre 2025 · 19:39hs
Pablo Echavarría estará a cargo del VAR en el partido entre Huracán y Newells. Originalmente lo habían designado a Andrés Merlos. 

Pablo Echavarría estará a cargo del VAR en el partido entre Huracán y Newell's. Originalmente lo habían designado a Andrés Merlos. 

Newell's afrontará en Parque Patricios, ante Huracán, el primero de los dos desafíos que tiene por delante para mantenerse en primera división. El partido se jugará el sábado y corresponde a la fecha 15 del torneo Clausura. En la última, el rojinegro enfrentará a Racing en el Coloso.

El choque contra el Globo había sido originalmente programado para las 19.15 del sábado, la misma hora en la que Talleres, otro de los equipos amenazados por el descenso, recibirá a Platense en Córdoba.

Sin embargo, imprevistamente la Liga Profesional de Fútbol anunció este jueves a la tarde que adelantaba el comienzo del cotejo a las 17, lo cual implica que Talleres jugará con el resultado puesto del equipo rosarino ante Huracán.

La Liga Profesional atribuyó la poco usual modificación a "cuestiones organizativas", sin dar detalles de cuáles son.

Un cambio en el VAR

Ahora también se introdujo otro cambio en relación con ese partido decisivo para Newell's y también para Huracán, que necesita ganar para tener posibilidades de entrar en los playoffs.

Leer más: La programación del partido de Newell's ante Huracán tuvo una sugestiva modificación

Originalmente, se había informado que Jorge Baliño será el árbitro y que Andrés Merlos estaría a cargo del VAR. Pero este jueves a la tarde se anunció un cambio en esa grilla. Concretamente, lo que se comunicó es que quien estará en el VAR es Pablo Echavarría y no Merlos.

Se trata de cambios poco habituales en la programación de los partidos, aunque en ningún caso hubo una explicación oficial sobre sus motivaciones.

Para el Rojinegro es un encuentro crucial, ya que necesita sumar para alejarse de la posibilidad de perder la categoría. El mismo sábado se jugará otro partido clave en esa pelea, ya que San Martín recibirá a Lanús. El equipo sanjuanino es, junto a Aldosivi, el más comprometido.

