La Capital | Ovación | selección rosarina

La selección rosarina de futsal sacó boleto a las semifinales en el Torneo Nacional en Posadas

Con un puntaje ideal, el equipo dirigido por Nicolás Bellingeri mostró un alto nivel en el primer Torneo Nacional de ligas de la AFA

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

7 de noviembre 2025 · 21:18hs
Intratable. La selección rosarina de fútbol tuvo puntaje ideal y se metió a semifinales en el Torneo Nacional en Posadas.   

La selección rosarina de futsal que dirige Nicolás Bellingeri cerró la fase de grupos en forma perfecta en la ciudad de Posadas ganando los tres partidos que disputó y quedó como único puntero de la Zona D.

Los rosarinos golearon a la Liga Santiagueña por 3 a 0 y de esta manera se clasificaron para disputar las semifinales del Torneo Nacional de selecciones. Este sábado enfrentará a Liga Oficial de Fútbol de Río Grande (Tierra de Fuego), en horario a confirmar.

La selección rosarina mostró su poderío

El elenco rosarino mostró su poderío en la fase regular y ganó los tres partidos que disputó. En el primer encuentro goleó a la Liga Apostoleña (de Apóstoles, Misiones) por 4 a 0 con goles de Thiago Honores, Blas Fernández, Máximo Schmid y Santiago Balestrini.

En la segunda presentación venció a Río Turbio de Santa Cruz por 4 a 3 con los tantos de Blas Fernández (en dos oportunidades), Ramiro Pozzi y Facundo Gastaldi.

Cerró la fase de grupo con goleada

Y este viernes ganó en forma merecida ante la Liga Santiagueña por 3 a 0 con los goles de Santiago Balestrini, Rodrigo Peters y Juan Ignacio Carlertti. Con este resultados los rosarinos disputarán una de las semifinales ante Liga Oficial de Fútbol de Río Grande (Tierra de Fuego).

Programa de las semifinales

Los encuentros de semifinales se disputarán este sábado. El primer choque será a las 19.30 y el segundo encuentro a las 21.30. Por su parte, el partido por el tercer puesto se jugará el domingo a las 10.30 y la final del torneo se jugará a las 12.30

Cuerpo técnico y plantel rosarino

El cuerpo técnico rosarino está integrado por Bellingeri (DT), Lucio Acuña y Lucas Silva (ayudantes de campo), Julián Martínez (preparador físico) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo). Delegado Carlos Chianelli.

El plantel de la Rosarina: Juan Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi Imanol Bonay, Thaigo Honores y Patricio Cattaneo (Regatas), Nazareno Biancucci y Blas Fernández (Náutico); Santiago Balestrini (Banco Nación), Marco Petronio (Horizonte), Facundo Gastaldi, Facundo y Máximo Schmid (Sagrado Corazón), Rodrigo Peters (Jockey Club) y Lautaro García (UNR).

