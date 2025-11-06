La Capital | Política | clase media

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

Un estudio de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, reveló que la clase media argentina se está apagando. Según el informe, solo el 43% de los hogares pertenece hoy a este sector, mientras el 52% ya se ubica en la clase baja

6 de noviembre 2025 · 16:42hs
La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

La Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal, presentó un informe titulado “Esperando la Carroza: la ‘Clase Media Mafalda’ se diluye, elaborado junto a Casa Tres y los consultores Guillermo Oliveto y Mora Jozami.

El trabajo, basado en 2.319 encuestas nacionales y datos oficiales del INDEC, concluye que los sectores medios están en un proceso de mutación estructural: pierden bienestar, estabilidad y expectativas de progreso.

“El mundo que el talento de Quino supo hacerle pensar a Mafalda ya no existe”, señala el texto. Durante décadas, la clase media argentina representó el ideal de un país con educación pública de calidad, salud accesible y empleo formal. En los años setenta, ese modelo abarcaba al 75% de la población. Hoy, apenas el 43% de los hogares se ubica en ese rango de ingresos, el 52% pertenece a la clase baja y solo el 5% al sector alto.

Del consumo al sacrificio

La pérdida de poder adquisitivo aparece como eje del malestar cotidiano: el 54% de los encuestados afirma que su capacidad de consumo es “mucho peor” que hace un año.

“El consumo, que era fuente de placer, se volvió un acto doloroso. Comprar duele”, sostiene el informe.

El 63% de los argentinos debió resignar servicios o actividades habituales el último mes, especialmente en ocio, indumentaria y vacaciones. En ese contexto, el estudio introduce el concepto de “consumidor estoico”, aquel que busca moderar sus gastos pero termina atrapado en una lógica “sacrificial”.

“No alcanza con el esfuerzo; es necesario el sobreesfuerzo. Se la pasa mal. Es desgastante y agobiante”, resume el documento.

El ascenso social, en pausa

La educación, otrora motor de movilidad, ya no garantiza progreso económico. Aunque el 70% de quienes provienen de sectores bajos alcanzó un nivel educativo superior al de sus padres, no logró mejorar su posición socioeconómica.

Solo el 40% de los jóvenes cree hoy que puede “ser alguien” gracias al estudio y el trabajo.

“El diploma universitario era más que un logro académico: era un certificado de identidad. Hoy ese pacto está en crisis”, advierte el informe.

Para ser considerado de clase media, un hogar necesita ingresos mensuales netos entre $2.000.000 y $6.500.000, lo que equivale a dos a cinco canastas básicas totales. Bajo esos parámetros, existen 7 millones de hogares de clase media, 8 millones de clase baja y menos de 1 millón de clase alta.

Una clase media frágil y con nostalgia

El 55% de los argentinos cree que la clase media se está achicando, y el 41% percibe que su situación económica es peor que la de sus padres.

La “nostalgia Mafalda” -el recuerdo de un país más estable y equitativo- atraviesa el sentimiento de pérdida colectiva.

“La clase media ya no es un bloque homogéneo ni aspiracional; es un mosaico de vulnerabilidades”, sintetiza el trabajo.

Comparaciones internacionales y desafíos

El estudio de Pensar contextualiza el fenómeno argentino frente a otros países. Mientras España y Estados Unidos también registran presiones sobre sus sectores medios, China y Perú muestran una expansión reciente pero vulnerable. En Brasil y Chile, el crecimiento de la clase media depende del endeudamiento.

En la Argentina, la movilidad social descendente ya es una realidad. El 60% de los habitantes del Amba cree que la clase media se achica, y solo el 27% percibe estabilidad.

La conclusión del documento es tajante: “La clase media argentina, símbolo histórico de identidad nacional, se diluye y enfrenta el riesgo de perder su papel como sostén de la cohesión social y la democracia”.

El desafío, según la Fundación Pensar, es reconstruir el valor de la educación y el trabajo como motores de dignidad, antes de que la resignación y el sacrificio se transformen en la nueva normalidad.

Noticias relacionadas
Este jueves comienza el juicio por la causa Cuadernos, en la que la expresidenta Cristina Fernández Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados

Con Cristina Kirchner conectada por Zoom, este jueves comienza el juicio por la causa Cuadernos

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei. El argentino tiene intenciones de encontrarse otra vez con su par estadounidense. 

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Gisela Scaglia encabezó la lista de Provincias Unidas, el proyecto de los gobernadores que sufrió un traspié en las elecciones del 26 de octubre pasado.

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Octavio Argüello, Jorge Solá y Cristian Jerónimo, el nuevo triunvirato que conducirá la CGT.

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Lo último

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada
El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos
Policiales

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias
Información General

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino
La Ciudad

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Newells y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Policiales
Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La Ciudad
La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM
La Ciudad

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre