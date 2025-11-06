Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses. La Fiscalía solicitó para los dos jóvenes acusados penas de 28 años y 35 años de cárcel

Soraya Rubiolo tenía 16 años. La mataron con un disparo en la cabeza en su casa del barrio Santa Lucía.

Dos jóvenes afrontan pedidos de altas penas por el asesinato de una adolescente en un juicio oral comenzado este jueves. Axel Núñez y Lucas “Pelu” Castillo se sentaron ante un tribunal conformado por los jueces Pablo Pinto, Carlos Leiva y Paula Alvarez acusados de haber matado a Soraya Rubiolo en su casa de Santa Lucía en octubre de 2022.

Además de la imputación por el crimen de la chica de 16 años, Núñez llegó a juicio imputado de extorsionar a un vecino para que abandone su casa, así como una tentativa de homicidio contra ese hombre y abuso de armas. Por esos delitos la fiscal Marisol Fabbro requirió una pena de 35 años de cárcel .

Por su parte Pelu Castillo, de 22 años e imputado por el crimen de Soraya, afronta un pedido de 28 años de cárcel . Este joven imputado como miembro de la banda liderada desde la cárcel por Pablo Nicolás Camino t ambién está preso acusado por el doble crimen de las hermanas Gorosito en julio de 2022 .

Según publicara este diario por esos días, el 27 de octubre de 2022 Soraya iba a festejar los cinco meses de su bebé Lorenzo . Días antes había comenzado un curso de panadería de unos de los programas de desarrollo social que dictado por el gobierno provincial.

La investigación de Fabbro ubicó a Núñez y Castillo a bordo de una moto Honda Wave 110 circulando por el pasaje 1707 al 7000 sobre las 21.30 del 27 de octubre de 2022. La chica caminaba por allí cuando fue sobrepasada por los ocupantes de la moto.

Minutos después, cuando Soraya ingresaba a su casa, los gatilleros se bajaron de la moto, se metieron en la casa y le dispararon. Para la fiscalía el tirador fue Pelu Castillo.

Soraya murió de un balazo en la cabeza. Minutos después uno de los hermanos de la adolescente llegó a la vivienda y la encontró muerta en el piso. Además notó el faltante de un televisor y del teléfono celular de la chica asesinada.

Luego del crimen el temor y la tensión se apoderaron de ese sector de Santa Lucía. A pesar del faltante de elementos en la casa de la víctima, nadie en el vecindario creyó que el móvil pudiera vincularse a un robo sino que lo relacionaron con la narcocriminalidad, más allá de que coincidían en que la chica no tenía conflictos en ese sentido.

En ese contexto fue todo un síntoma de mafia la balacera perpetrada contra los familiares de la víctima al día siguiente del homicidio, cuando regresaban del velatorio y les dispararon desde un auto Renault Clio blanco que le habian entregado días antes a Castillo en el marco de una maniobra extorsiva contra el dueño del vehículo.

Un año después

Castillo fue imputado del homicidio un año después, en octubre de 2023, cuando hacía tiempo que ya estaba preso acusado como uno de los asesinos de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, secuestradas en el centro de Rosario y asesinadas en un camino rural de Pérez en julio de 2022. También fue imputado como miembro de la banda liderada desde la cárcel por Pablo Nicolás Camino, a quien se le atribuyó la instigación de ese doble femicidio.

En tanto Núñez fue detenido el 11 de noviembre de 2022 cuando llegó con otro hombre a una casa de Guatemala al 1700 donde funcionaba un kiosco. Su cómplice se acercó a la ventana del comercio y, luego de pedir una bebida, le exhibió un arma de fuego y le disparó dos veces a corta distancia.

La víctima sufrió una leve lesión en la nuca mientras los agresores se retiraban en un Ford Fiesta que el dueño del kiosco tenía en la puerta de la casa donde también funcionaba un taller mecánico.

Minutos después, pasadas las 21, Núñez fue interceptado al volante de ese auto en Provincia de Misiones al 2100 y allí mismo fue identificado. Para entonces ya no estaba con él su cómplice ni fue encontrada el arma con la cual agredieron al kiosquero.

En ese contexto, además del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Rubiolo, la fiscal imputó a Núñez la coautoría de una “extorsión y coacción agravadas por compeler al abandono de residencia”, de una tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y abuso de armas.