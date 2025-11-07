En medio del escándalo, bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La charla que el psicólogo rosarino Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski , iba a brindar este fin de semana en la Feria del Libro de Venado Tuerto fue cancelada . A pesar de ser una de las figuras en los anuncios previos, la grilla final no contó con la presencia del rosarino , que semanas atrás fue denunciado en Paraná por abuso del poder sobre sus pacientes .

Antes de que las polémicas declaraciones de Pérez se difundieran por todo el ámbito académico y las redes sociales, la organización de la Feria del Libro de Venado Tuerto tenía al Dr. Chinaski como uno de sus invitados , aunque no estaba confirmada la temática de la charla que iba a dar . Hasta habían compartido una publicación con la imagen del rosarino en medio de un carrusel de fotos en el cual también estaban Gonzalo Heredia, Victoria De Masi y Julia Rosemberg, entre otros participantes del evento.

Ya la semana pasada, cuando se conoció la denuncia en su contra, comenzaron a darse los primeros comentarios de repudio en redes sociales. “¿Dr Chinasky? que tristeza y vergüenza que tenga lugar para seguir hablando”, escribió una usuaria y en un tono similar se replicaron decenas de mensajes.

Ante esto, los organizadores escucharon los reclamos, quitaron de las gacetillas de prensa a Chinaski, solicitaron a los medios de la zona que obvien al rosarino y le bajaron el pulgar a Pérez, que se quedó sin su presentación. Mientras tanto, el psicólogo aún no expresó su voz ante las acusaciones de apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes.

La Feria del Libro de Venado Tuerto comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo.

Declaración y denuncia

El influencer de psicología ofreció una entrevista en streaming en La barbería de Choy en el cual expuso declaraciones que ponían en duda su profesionalismo: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”. La sorpresa de los presentes llevó a la repregunta por si le había sucedido y con firmeza respondió: “Sí, por supuesto. Vos le explicás que estas con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, no es que el analista no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico porque luego no podés asociar libremente”.

El video, viralizado por la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas Contra los Abusos, las Violencias Machistas y de Género, derivó en decenas de reacciones y mensajes de situaciones con Pérez como principal involucrado.

Javier Pérez fue docente de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En ese marco, varios testimonios de mujeres expusieron conductas inapropiadas por parte del profesional y fue esto lo que tomó como evidencia la procuradora adjunta, Mónica Carmona, para abrir de oficio una investigación.

Quién es Chinaski

Javier Pérez nació en Rosario, fue a la primaria al colegio San Bartolomé y a la secundaria al Superior de Comercio. Con el tiempo estudió psicología y llegó a ser influencer en la materia, con más de 300 mil seguidores en Instagram. Es común verlo en canales de televisión y streaming, participó de numerosos episodios de podcasts y es creador de dos proyectos en ese ámbito.

Entró al mundo de la fama y hasta se maneja con productora. En su Instagram promociona cursos de “Psicoanálisis en Castellano” y shows en distintos escenarios del país.

Su profesión llegó de la mano de su tío, que le inculcó el interés por el psicoanálisis y dejó de lado la motivación de su madre para que sea músico o para que se incline por carreras relacionadas a la economía, contó en una entrevista con La Capital. En sus años como estudiante universitario apareció el apodo “Chinaski”, una adopción que fue producto de la inventiva de sus amigos, que unieron su fanatismo por el autor Charles Bukowski y su pasado de changarín.

“En mi casa mi tío inspiraba respeto, además de que ganaba buena guita y no tenía jefe, y eso también me debe haber interesado”, había dicho tiempo atrás a TN. Sin embargo, reconoció que no llegaban pacientes a su consultorio y se volcó a las redes sociales. Con 41 años tiene podscats reconocidos en la materia: “El consultorio del Dr Chinaski" y “Bardo en el Aire”.