Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

El Ministerio de Salud, a través del Cudaio, organiza jornadas en toda la provincia para promover la donación voluntaria y habitual

7 de noviembre 2025 · 10:15hs
La jornada de donación de sangre en Rosario será el sábado 8 de noviembre

La jornada de donación de sangre en Rosario será el sábado 8 de noviembre

El 9 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional del Donante de Sangre, y la provincia de Santa Fe conmemora la fecha con colectas públicas a lo largo de todo el mes. Las actividades, impulsadas por el Ministerio de Salud a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), buscan fomentar la donación voluntaria, habitual y solidaria.

Desde el área de Medicina Transfusional del Cudaio, Néstor Manzelli destacó la importancia de sostener la donación voluntaria, informada y regular, que alimenta un sistema transfusional y hemoterapéutico que atiende diariamente a cientos de pacientes.

El objetivo es fortalecer la donación voluntaria, en contraposición al modelo tradicional de reposición, donde familiares o amigos donan por un paciente específico”, explicó Manzelli.

El especialista recordó que cada persona puede donar sangre cada tres meses, y subrayó que esta acción se enmarca en una política sanitaria permanente, articulada con organizaciones civiles, instituciones y gobiernos locales.

Cómo serán las jornadas en toda la provincia

Durante noviembre, se realizarán más de 20 jornadas de colecta en distintas localidades de Santa Fe: Las Toscas, Funes, Capitán Bermúdez, Santa Fe capital, Pueblo Esther, Nelson, Rufino, Las Parejas, Tostado, Casilda, Recreo y Fray Luis Beltrán, además de Rosario.

En Rosario, la convocatoria será el sábado 8 de noviembre, de 9 a 13, en la Biblioteca Argentina, ubicada en Pasaje Álvarez 1550, frente a Plaza Pringles.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del sitio oficial: cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre.

Los requisitos para donar son:

  • Tener más de 16 años.

  • Pesar más de 50 kilos.

  • Estar en buen estado de salud.

  • Concurrir habiendo desayunado previamente.

La jornada en Rosario es organizada en conjunto con la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, el Hemocentro y las entidades Rosario Solidaria, Donemos Vida y Donar Nos Une.

