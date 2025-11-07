Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

El Ministerio de Salud, a través del Cudaio, organiza jornadas en toda la provincia para promover la donación voluntaria y habitual

La jornada de donación de sangre en Rosario será el sábado 8 de noviembre

El 9 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional del Donante de Sangre , y la provincia de Santa Fe conmemora la fecha con colectas públicas a lo largo de todo el mes. Las actividades, impulsadas por el Ministerio de Salud a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), buscan fomentar la donación voluntaria, habitual y solidaria.

Desde el área de Medicina Transfusional del Cudaio, Néstor Manzelli destacó la importancia de sostener la donación voluntaria, informada y regular, que alimenta un sistema transfusional y hemoterapéutico que atiende diariamente a cientos de pacientes.

“ El objetivo es fortalecer la donación voluntaria , en contraposición al modelo tradicional de reposición, donde familiares o amigos donan por un paciente específico”, explicó Manzelli.

>> Leer más: Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública

El especialista recordó que cada persona puede donar sangre cada tres meses, y subrayó que esta acción se enmarca en una política sanitaria permanente, articulada con organizaciones civiles, instituciones y gobiernos locales.

Cómo serán las jornadas en toda la provincia

Durante noviembre, se realizarán más de 20 jornadas de colecta en distintas localidades de Santa Fe: Las Toscas, Funes, Capitán Bermúdez, Santa Fe capital, Pueblo Esther, Nelson, Rufino, Las Parejas, Tostado, Casilda, Recreo y Fray Luis Beltrán, además de Rosario.

En Rosario, la convocatoria será el sábado 8 de noviembre, de 9 a 13, en la Biblioteca Argentina, ubicada en Pasaje Álvarez 1550, frente a Plaza Pringles.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del sitio oficial: cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre.

Los requisitos para donar son:

Tener más de 16 años.

Pesar más de 50 kilos.

Estar en buen estado de salud.

Concurrir habiendo desayunado previamente.

La jornada en Rosario es organizada en conjunto con la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, el Hemocentro y las entidades Rosario Solidaria, Donemos Vida y Donar Nos Une.