El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal Las condiciones meteorológicas irán mejorando con el correr del fin de semana en la ciudad y se espera que los termómetros tengan un repunte 7 de noviembre 2025 · 22:32hs

Leonardo Vicenti / La Capital El sábado estará mayormente nublado en Rosario y el tiempo será, por momentos, otoñal.

La lluvia que cayó sin parar este viernes en Rosario y que, incluso, obligó a suspender el inicio de la Fiesta Nacional de Colectividades ya es parte del pasado. Ahora, se espera que, al menos por el sábado, el tiempo esté gris ya que quedan las nubes y una temperatura otoñal, aunque no por mucho tiempo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado en Rosario estará dominado por el cielo gris. Se espera que esté mayormente nublado hasta la tarde inclusive, y que hacia la noche las nubes comiencen a disiparse.

En esa línea, la temperatura tendrá una mínima de 10º y una máxima que no pasará de los 22º. Hacia la hora del inicio de la Fiesta Nacional de Colectividades, se espera que los termómetros ronden los 17º, así que será buena idea ir al Parque Nacional a la Bandera con algún abrigo a mano, por las dudas.

Para el domingo, las estimaciones del SMN muestran mejorías considerables: si bien habrá una mínima baja (12º), la máxima llegará a los 27º y el cielo tendrá algunas pocas nubes pasajeras para cerrar el fin de semana con un tiempo netamente primaveral.