Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

El niño sufrió una lesión en una oreja y la mamá en un brazo, ambos están fuera de peligro. Se investigan los pormenores del tiroteo

7 de noviembre 2025 · 07:52hs
El nene y su mamá heridos en balacera en zona norte fueron atendidos en primer término en el Hospital Alberdi

El nene y su mamá heridos en balacera en zona norte fueron atendidos en primer término en el Hospital Alberdi

Un nene de 9 años y su mamá de 40 resultaron heridos en una balacera ocurrida en pasaje 734 al 1200, en la zona norte de Rosario. Los pormenores del tiroteo no se conocen hasta el momento, pero fuentes oficiales indicaron que las víctimas estaban fuera de peligro.

De acuerdo con voceros policiales, el incidente sucedió el jueves a la madrugada y se conoció a partir del ingreso al Hospital Alberdi de una mujer de 40 años y su hijo de 9 heridos de arma de fuego. Madre e hijo eran acompañados por una tía del menor.

Según lo manifestado por fuentes del caso, ambas víctimas habían sufrido lesiones en una balacera de la cual no se pudieron establecer los detalles. El nene presentaba una lesión en una oreja, mientras que la madre en un brazo. La mujer fue derivada al Hospital Clemente Álvarez para mejor atención.

Ambas víctimas se recuperaban de las heridas en forma satisfactoria, sin riesgo de vida. Mientras tanto, el caso fue derivado a la Seccional 10ª y asignado a la Policía de Investigaciones e informado a la Fiscalía en turno.

