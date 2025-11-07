Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's visita el sábado, a las 17, a Huracán con el objetivo de sumar puntos para escaparle al riesgo de descenso.

Newell's está listo para afrontar "la final" del esta sábado, a las 17, ante Huracán, en el Palacio Tomás Ducó, por la penúltima fecha del torneo Clausura, donde buscará un triunfo que lo oxigene en la dura batalla que está disputando para mantenerse en primera división.

El directo técnico Lucas Bernardi no confirmó el equipo leproso, pero en el último entrenamiento de este viernes pasado por agua ensayó con una alineación que no tiene entre los titulares al capitán y máximo referente del plantel: Ever Banega.

El volante ya está en condiciones de jugar tras la reducción de la sanción que le había impuesto el tribunal de disciplina.

Ever había sido expulsado ante Argentinos en La Paternal, recibió dos fechas de sanción (no jugó ante Unión en el estreno de Bernardi) y esta semana fue indultado por la AFA. Por ello está en condiciones de reaparecer con el Globo. Pero igual en principio iría al banco de suplentes.

El esquema y los once titulares de Newell's

El equipo rojinegro tendría dos modificaciones nominales respecto a la caída del viernes pasado ante Unión en el Coloso. Y el dibujo táctico sería: 5-3-2.

De esta manera, los once que probó Bernardi en el último ensayo de este viernes fueron: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y el ingreso de Martín Luciano (sale Jerónimo Russo); Facundo Guch, Luca Regiardo (vuelve tras la sanción y sale Martín Fernández) y Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González.

Newell's va por tres puntos que le permitan dar un gran paso en la batalla por la permanencia. Luego cerrará el año ante Racing en el Coloso.