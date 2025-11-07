La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's visita el sábado, a las 17, a Huracán con el objetivo de sumar puntos para escaparle al riesgo de descenso.

Por Lucas Vitantonio

7 de noviembre 2025 · 16:52hs
Ever Banega puede reaparecer en Newell's.

Newell's está listo para afrontar "la final" del esta sábado, a las 17, ante Huracán, en el Palacio Tomás Ducó, por la penúltima fecha del torneo Clausura, donde buscará un triunfo que lo oxigene en la dura batalla que está disputando para mantenerse en primera división.

El directo técnico Lucas Bernardi no confirmó el equipo leproso, pero en el último entrenamiento de este viernes pasado por agua ensayó con una alineación que no tiene entre los titulares al capitán y máximo referente del plantel: Ever Banega.

El volante ya está en condiciones de jugar tras la reducción de la sanción que le había impuesto el tribunal de disciplina.

Ever había sido expulsado ante Argentinos en La Paternal, recibió dos fechas de sanción (no jugó ante Unión en el estreno de Bernardi) y esta semana fue indultado por la AFA. Por ello está en condiciones de reaparecer con el Globo. Pero igual en principio iría al banco de suplentes.

El esquema y los once titulares de Newell's

El equipo rojinegro tendría dos modificaciones nominales respecto a la caída del viernes pasado ante Unión en el Coloso. Y el dibujo táctico sería: 5-3-2.

De esta manera, los once que probó Bernardi en el último ensayo de este viernes fueron: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y el ingreso de Martín Luciano (sale Jerónimo Russo); Facundo Guch, Luca Regiardo (vuelve tras la sanción y sale Martín Fernández) y Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González.

Newell's va por tres puntos que le permitan dar un gran paso en la batalla por la permanencia. Luego cerrará el año ante Racing en el Coloso.

huracan vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Huracán vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Los jugadores de Newells necesitan volver a sumar de a tres para salir del momento de incertidumbre que transitan.

Newell's ultima los detalles antes de viajar para ir en busca de los puntos soñados

Newells alcanzó su única victoria fuera de Rosario en el torneo, ante Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Newell's y su campaña de visitante: ganó el primero y después se olvidó la fórmula

Pablo Echavarría estará a cargo del VAR en el partido entre Huracán y Newells. Originalmente lo habían designado a Andrés Merlos. 

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"