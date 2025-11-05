La Capital | Ovación | Luis Suárez

"Conducta violenta": la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami

El equipo de Messi no podrá contar con el uruguayo en un cotejo trascendental ante Nashville, que podría representar el final de temporada para Las Garzas

5 de noviembre 2025 · 22:44hs
Conducta violenta: la MLS suspendió a Luis Suárez para un partido decisivo del Inter Miami

Lionel Messi extrañará a Luis Suárez en el crucial partido del sábado en los playoffs de la MLS, en el que podría terminarse la temporada de Inter Miami.

El delantero uruguayo fue suspendido para el choque como local contra Nashville SC por patear al hondureño Andy Nájar de Nashville el pasado fin de semana. La MLS añadió que también fue multado, aunque no trascendió el monto.

De esta manera, el uruguayo no estará en el Inter Miami ante Nashville, el sábado, en un partido decisivo: si el equipo de Messi gana seguirá en carrera, si pierde se terminará la temporada para ellos.

El comité disciplinario de la MLS dijo que la “conducta violenta” de Suárez a los 71 minutos del partido del 1º de noviembre merecía la suspensión, aunque ni siquiera se sancionó la falta en la jugada. Según las reglas de la MLS, el comité puede acordar emitir una suspensión incluso si no se marcó la falta en tiempo real.

Suárez extendió su pierna derecha y golpeó a Nájar cuando ninguno de los dos estaba cerca de la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSoccer/status/1986150949308801527&partner=&hide_thread=false

La MLS suspendió a Suárez anteriormente esta temporada por tres partidos luego de que escupiera a alguien durante una pelea tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto. La Leagues Cup también lo suspendió por seis partidos futuros en su torneo. La MLS tomó medidas a pesar de que los actos que empañaron el final de ese partido no fueron en un compromiso de liga.

Además, la MLS dijo el miércoles que el defensor Ian Fray (también de Inter Miami) fue multado por “violar la política de la liga respecto a la simulación/exageración” durante el partido contra Nashville el pasado fin de semana.

Inter Miami ganó 3 a 1 el primer duelo de la serie y luego perdió 2 a 1 en el segundo en Nashville.

