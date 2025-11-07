La Capital | La Ciudad | Monumento a la Bandera

Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

El concesionario está recibiendo los pagos del gobierno nacional y, si se mantienen, el próximo 20 de Junio quedará totalmente rehabilitado

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

7 de noviembre 2025 · 06:30hs
Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

De no mediar sorpresas o interrupciones en los pagos y ya en la recta final, todo se perfila para que, el próximo 20 de Junio, los rosarinos puedan disfrutar esta fecha patria con el Monumento a la Bandera totalmente recuperado. Ya se logró el 60 por ciento de ejecución del proyecto de rehabilitación y, según indicaron desde la concesionaria a cargo de las obras, "con los certificados en forma, si no hay inconvenientes, para el Día de la Bandera estará todo refaccionado".

En este 2025, el calendario que pone a Rosario en el centro de la escena nacional cuando se llega a junio dejó al Monumento en medio de andamios, obreros y albañilería. La ejecución del proyecto había alcanzado sólo el 40 por ciento y, si bien se habían retomado las tareas (tras un año de impasse por falta de pago), se completarán 11 años de anuncios truncos, idas y vueltas, reformulaciones de proyectos y reprogramación de fechas. Con este telón de fondo, y con el 60 por ciento de las obras ya ejecutadas el próximo 20 de Junio plantea un panorama mucho más alentador.

"Si se sigue con este ritmo y sin discontinuidades en los certificados, llegamos sin problemas. Hoy el gobierno nacional está al día", indicaron desde la concesionaria Dyscon, firma a cargo del contrato para la rehabilitación, reparación de fisuras y filtraciones, y sellado de humedades, entre otros ítems.

monumento15

En la actualidad, los operarios están trabajando en la proa del Monumento, que da hacia calle Córdoba, para luego continuar hacia el otro costado de la punta de la estructura, por Santa Fe.

>>Leer más: ¿Esta vez sí?: el Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Trabajos en el Monumento

A propósito, por Santa Fe se están terminando las trabajos en restauración de bronce de las ánforas. Uno de los procesos que se les aplica, al igual que las esculturas de bronces y portones, es una sistema de repatinado, compuesto de varias capas y etapas de productos y materiales que eliminan óxidos y preservan las grandes piezas de diseño.

Esta labor es está continuando por calle Santa Fe, y están a cargo de una subcontratista que montó inicialmente algunas de estas piezas en 1957, cuando se inauguró el Monumento: Fundición Buchhass. Ahora, la cuarta generación se encarga de la restauración de todo el conjunto, incluida La Patria Abanderada, que se erige sobre la proa y es obra del escultor Alfredo Bigatti y ya fue repatinada a nuevo.

Los restauradores de esta afamada fundición también trabajan sobre la escultura Los Andes, obra de José Fioravanti, que está sobre Santa Fe escoltando a la Patria Abanderada.

Concluidas estas labores, se terminará con la restauración de la Llama Votiva, ubicada en el Propileo. Y habrá que interrumpir el fuego eterno porque los trabajos requieren el retiro de unos chapones en la base, la aplicación de productos antióxido con material para impermeabilizar y la instalación de algunos elementos que faltan. Repuesto todo con soldadura, también se patinarán estas estructuras.

monumento16

Por otro lado, se cambiará el ascensor principal de la torre que lleva al tradicional mirador. El montaje e instalación serán en enero, una vez que terminen los contingentes turísticos en temporada.

Estas tareas corresponden a las denominadas "labores artesanales". Luego, quedan trabajos más grandes como los de la fuente ubicada en la proa rodeando el frente del Monumento, que sufrió varios robos y roturas. Se reparará el sistema de cañería, para que vuelva a tener agua, y la parte de iluminación.

En definitiva, a noviembre Dyscon avanzó en un 60 por ciento del proyecto y quedan de 5 a 6 meses de obras por delante. Entre otras intervenciones, ya se hicieron trabajos de las fachadas norte, sur y este del Propileo, así como en todo su interior y columnas. Se colocaron cientos de anclajes químicos, también se tomaron las juntas de todas las placas, luego se realizó la limpieza completa y la protección final. También se restauraron las esculturas de bronce Las Américas, situadas en el interior del Propileo.

>>Leer más: La llama votiva volvió a encenderse en el Monumento a la Bandera

La "novela" de las obras y anuncios

A junio pasado, el proyecto había alcanzado el 40 por ciento con pagos desde la Casa Rosada normalizados desde febrero pasado, que empujaron la reactivación en la ejecución, incluso con la actualización de los certificados de obra que había reclamado la contratista luego de un año de paralización.

Cabe recordar que el proyecto de rehabilitación tuvo que ser suspendido el 28 de febrero de 2024 para abrir una etapa de negociaciones entre Dyscon y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Para tener una referencia de los valores totales de la obra, hay que remontarse a cálculos de 2024. Allí se estimaba que había que desembolsar unos 3.500 millones de pesos para dejar el Monumento a nuevo. En el presupuesto prorrogado con valores de hace dos años, las partidas para avanzar rondaban los 545 millones de pesos: tres veces menos de lo presupuestado tanto por la firma como por autoridades municipales a valores actualizados un año después. Es decir que la versión 2023 de la restauración del Monumento también estuvo accidentada.

La "novela" que arrancó un 20 de Junio

Como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades, la "novela" de las obras en el Monumento tiene incumplimientos de todos los gobiernos de los últimos 11 años. Su primer capítulo se remonta al 20 de Junio de 2015. Antes de finalizar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió hasta el momento.

monumento17

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se interrumpió por falta de fondos con un 30 por ciento hecho de lo proyectado.

En marzo de 2018, el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Nunca se finalizaron.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, con otro anuncio descollante en abril de ese año: nunca se llamó a licitación.

A mediados de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. Con el parate de todo 2024 por falta de pago, ahora se enciende una luz al final del túnel para 2026.

La puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, etapa II, y de acuerdo al primer cronograma tendría que haber estado finalizada en enero pasado.

monumento18
Noticias relacionadas
“Hechos: una historia diferente” narra la transformación de un perseguidor de cristianos. Se presentará en el ex-Capito.

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

colectividades via streaming: la fiesta de rosario tendra su canal de transmision diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Cecilia Scandolo, Franco Bartolacci y Carina Gerlero.   

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La Fundación Estudios Clínicos, con sede Rosario, y su presidente, Guillermo Ortiz, fueron declarados embajadores del simposio de la Society for Clinical Research Sites (SCRS).

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo último

Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Fiesta Pulsa, Deep Mariano y la apuesta por una escena electrónica diversa

Fiesta Pulsa, Deep Mariano y la apuesta por una escena electrónica diversa

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Desde hoy y hasta el domingo 16 inclusive, el parque Nacional a la Bandera presentará más 50 expresiones artísticas y gastronómicas de todo el mundo
Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario
Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Ovación
En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

Rosarina de Fútbol: Defensores de Funes, único puntero en la Primera B

Rosarina de Fútbol: Defensores de Funes, único puntero en la Primera B

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Policiales
Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Colectividades abre con un show bien rosarino y con la marca del tricentenario
La Ciudad

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria
Política

Causa cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja
Política

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en la Cámara baja

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia