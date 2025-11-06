Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Ezequiel Emanuel Villalba, conocido como el Negro, fue señalado como el objetivo original del ataque que el 1º de enero de 2012 terminó en el triple crimen de Villa Moreno

Ezequiel Emanuel Villalba, de 36 años y más conocido como El Negro Ezequiel , cayó este jueves al mediodía en el marco de una causa federal por narcotráfico . Estaba prófugo desde hace cuatro meses y fue localizado en la autopista a la altura de Roldán, desde donde se inició una persecución hasta Rosario donde finalmente fue detenido. Su aparición en las crónicas policiales data de más de 13 años, cuando fue mencionado en la causa por el triple crimen de Villa Moreno.

Una de las hipótesis principales del asesinato de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ocurrido el 1º de enero de 2012 en Villa Moreno, es que las víctimas fueron asesinadas por error porque el blanco original del ataque era El Negro Ezequiel. Así se lo conoció siempre a este hombre, por entonces un joven que algunas investigaciones lo ubicaban como parte de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona sur.

La idea de que los autores del triple crimen iban a buscar al Negro Ezequiel surgió de la versión que lo ubicaba como autor de los disparos que horas antes habían dejado malherido a Maximiliano "Quemadito" Rodríguez. El padre del Quemadito, Sergio "Quemado" Rodríguez, fue uno de los cinco condenados en primera instancia por el triple crimen en el juicio culminado en diciembre de 2014. Sin embargo, tiempo después el Negro Ezequiel fue desvinculado por falta de mérito en la causa que lo tenía como imputado por el ataque al Quemadito.

La cruz del Negro Ezequiel

Por aquellos años, cuando todavía estaba abierta la investigación por el triple crimen, La Capital entrevistó a Ezequiel Emanuel Villalba. Fue en septiembre de 2012 y entonces un joven Negro Eze aseguraba que él no había sido el objetivo del ataque que terminó en el triple asesinato por error de los chicos militantes del Movimiento 26 de Junio.

"No eran para mí, eso lo inventó la policía. Moqui, el pibe que se salvó, declaró que no me fueron a buscar a mí, sino a un tal Andrés", sostuvo entonces. En ese momento estaba bajo arresto domiciliario en una vivienda cuya ubicación se mantuvo en reserva incluso para la entrevista con La Capital.

Entonces tenía 22 años, un hijo de 3 y decía dedicarse a la albañilería. Había cursado hasta segundo año del polimodal en la escuela Justo José de Urquiza. Lo que llamó la atención en ese entonces, aunque no se publicó, fue que Villalba había construido una cruz en la que decía que iba a crucificarse. Una forma cristiana de sacrificarse por una culpa que aseguraba no corresponderle.

Ya en 2025 apareció como investigado en una causa federal por narcotráfico que condujo a su detención este jueves. Su estilo de vida había cambiado notablemente desde aquel ya lejano 2013 y su humilde vivienda en la que se realizó la entrevista. Ahora lo ubicaron viviendo en el barrio cerrado Puerto Roldán y moviéndose en una Toyota Hilux, vehículo con el que intentó huir de la policía. Lo buscaban desde julio, cuando allanaron un domicilio de la zona sur al cual estaba vinculado y en el que hallaron marihuana, cocaína y tusi.

La entrevista con La Capital

—¿Por qué te acusaron de haber baleado al hijo del Quemado?

—Sinceramente, por lo que se decía en el barrio. Al día siguiente comentaban que ese día me habían visto en una moto con otro pibe. Al segundo día decían "fue el Negro que iba con dos pibes en dos motos". Pero yo esa noche estuve en mi casa. Dos semanas antes fui a jugar al fútbol a una cancha de Virasoro e Italia con el Mono, el hermano y el sobrino del Patom. Eramos amigos porque nos criamos juntos.

—¿Por qué entonces después del triple crimen comenzaron los incidentes entre los familiares de los chicos asesinados y tu familia?

—Ellos estaban enojados porque de alguna manera querían vengarse porque consideraban que por mi culpa mataron a los pibes. Se la agarraron conmigo por mi pasado.

—¿Por qué algunos testigos tienen miedo de incriminarte en el ataque al hijo del Quemado?

—Si me tienen miedo, ¿cómo hablaron tanta peste de mí? Si soy un drogadicto, estoy dispuesto a hacerme análisis para confirmar que no me drogo. Jugué a la pelota toda mi vida en San José y Central Córdoba. Dentro de un año pienso terminar (la escuela) en una Eempa y empezar un terciario. En la tele dijeron que yo era un loco que andaba a los tiros, ¿cómo hablarían tan mal de mí sabiendo que los puedo ir a buscar?