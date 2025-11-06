La Capital | Policiales | Negro Ezequiel

Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Ezequiel Emanuel Villalba, conocido como el Negro, fue señalado como el objetivo original del ataque que el 1º de enero de 2012 terminó en el triple crimen de Villa Moreno

6 de noviembre 2025 · 17:26hs
Quién es el Negro Ezequiel: de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel

Foto: Archivo La Capital

El Negro Ezequiel, entrevistado en 2012 por La Capital. 

Ezequiel Emanuel Villalba, de 36 años y más conocido como El Negro Ezequiel, cayó este jueves al mediodía en el marco de una causa federal por narcotráfico. Estaba prófugo desde hace cuatro meses y fue localizado en la autopista a la altura de Roldán, desde donde se inició una persecución hasta Rosario donde finalmente fue detenido. Su aparición en las crónicas policiales data de más de 13 años, cuando fue mencionado en la causa por el triple crimen de Villa Moreno.

Una de las hipótesis principales del asesinato de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ocurrido el 1º de enero de 2012 en Villa Moreno, es que las víctimas fueron asesinadas por error porque el blanco original del ataque era El Negro Ezequiel. Así se lo conoció siempre a este hombre, por entonces un joven que algunas investigaciones lo ubicaban como parte de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona sur.

>> Leer más: Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

La idea de que los autores del triple crimen iban a buscar al Negro Ezequiel surgió de la versión que lo ubicaba como autor de los disparos que horas antes habían dejado malherido a Maximiliano "Quemadito" Rodríguez. El padre del Quemadito, Sergio "Quemado" Rodríguez, fue uno de los cinco condenados en primera instancia por el triple crimen en el juicio culminado en diciembre de 2014. Sin embargo, tiempo después el Negro Ezequiel fue desvinculado por falta de mérito en la causa que lo tenía como imputado por el ataque al Quemadito.

La cruz del Negro Ezequiel

Por aquellos años, cuando todavía estaba abierta la investigación por el triple crimen, La Capital entrevistó a Ezequiel Emanuel Villalba. Fue en septiembre de 2012 y entonces un joven Negro Eze aseguraba que él no había sido el objetivo del ataque que terminó en el triple asesinato por error de los chicos militantes del Movimiento 26 de Junio.

9115261
El Negro Ezequiel, entrevistado en 2012 por La Capital.

El Negro Ezequiel, entrevistado en 2012 por La Capital.

"No eran para mí, eso lo inventó la policía. Moqui, el pibe que se salvó, declaró que no me fueron a buscar a mí, sino a un tal Andrés", sostuvo entonces. En ese momento estaba bajo arresto domiciliario en una vivienda cuya ubicación se mantuvo en reserva incluso para la entrevista con La Capital.

>> Leer más: Ezequiel Villalba y las balas del triple crimen: "No eran para mi"

Entonces tenía 22 años, un hijo de 3 y decía dedicarse a la albañilería. Había cursado hasta segundo año del polimodal en la escuela Justo José de Urquiza. Lo que llamó la atención en ese entonces, aunque no se publicó, fue que Villalba había construido una cruz en la que decía que iba a crucificarse. Una forma cristiana de sacrificarse por una culpa que aseguraba no corresponderle.

Ya en 2025 apareció como investigado en una causa federal por narcotráfico que condujo a su detención este jueves. Su estilo de vida había cambiado notablemente desde aquel ya lejano 2013 y su humilde vivienda en la que se realizó la entrevista. Ahora lo ubicaron viviendo en el barrio cerrado Puerto Roldán y moviéndose en una Toyota Hilux, vehículo con el que intentó huir de la policía. Lo buscaban desde julio, cuando allanaron un domicilio de la zona sur al cual estaba vinculado y en el que hallaron marihuana, cocaína y tusi.

La entrevista con La Capital

—¿Por qué te acusaron de haber baleado al hijo del Quemado?

—Sinceramente, por lo que se decía en el barrio. Al día siguiente comentaban que ese día me habían visto en una moto con otro pibe. Al segundo día decían "fue el Negro que iba con dos pibes en dos motos". Pero yo esa noche estuve en mi casa. Dos semanas antes fui a jugar al fútbol a una cancha de Virasoro e Italia con el Mono, el hermano y el sobrino del Patom. Eramos amigos porque nos criamos juntos.

>> Leer más: Duras condenas para los autores del triple crimen de villa Moreno

—¿Por qué entonces después del triple crimen comenzaron los incidentes entre los familiares de los chicos asesinados y tu familia?

—Ellos estaban enojados porque de alguna manera querían vengarse porque consideraban que por mi culpa mataron a los pibes. Se la agarraron conmigo por mi pasado.

—¿Por qué algunos testigos tienen miedo de incriminarte en el ataque al hijo del Quemado?

—Si me tienen miedo, ¿cómo hablaron tanta peste de mí? Si soy un drogadicto, estoy dispuesto a hacerme análisis para confirmar que no me drogo. Jugué a la pelota toda mi vida en San José y Central Córdoba. Dentro de un año pienso terminar (la escuela) en una Eempa y empezar un terciario. En la tele dijeron que yo era un loco que andaba a los tiros, ¿cómo hablarían tan mal de mí sabiendo que los puedo ir a buscar?

Noticias relacionadas
Rubén Colatrelli murió luego de estar 12 días internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Villalba fue apresado en Uriburu y Grandoli luego de una extensa persecución policial de la Policía Federal con colaboración de la policía santafesina.

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos.

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Asuntos Internos interviene en la causa iniciada contra agentes de la Unidad Regional II por robo de combustible

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Lo último

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona