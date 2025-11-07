Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

La condena recayó en Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física considerado penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado en Santa Fe.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe dejó firme la condena a 12 años de prisión para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física acusado de haber abusado sexualmente de cinco niñas que asistían al jardín Ceferino Namuncurá, en la capital santafesina.

Los casos que se investigaron en la justicia penal santafesina tuvieron lugar en el colegio ubicado en el barrio Yapeyú y ocurrieron en octubre de 2021, de acuerdo a la instrucción judicial puesta en marcha, pese a que el docente había sido absuelto en un fallo de primera instancia.

El tribunal conformado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri rechazó los recursos interpuestos por la defensa y ratificó la resolución adoptada el 24 de junio pasado en primera instancia por el tribunal integrado por Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón, que había revocado la absolución inicial.

Con esta sentencia, Trigatti fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado (en cuatro oportunidades) y abuso sexual simple, agravados por haber sido cometidos mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas , todo en concurso real.

Nulidad de la defensa

La defensa, representada por los abogados Marcos Barceló y Macarena Olivera, había solicitado la nulidad del proceso y cuestionado la intervención de organizaciones como amicus curiae, además de señalar supuestas irregularidades en la investigación fiscal y en la valoración de las pruebas. Sin embargo, los camaristas descartaron esos argumentos.

En su voto, el juez Fabio Mudry sostuvo que la sentencia confirmada “se ajusta a la sana crítica racional” y que no hubo violación del principio de congruencia ni arbitrariedad en la valoración probatoria, remarcando que la opinión de los amicus curiae “no tuvo un rol dirimente” en la decisión.

Con este pronunciamiento, la Cámara dejó firme la pena de 12 años de prisión efectiva, más las accesorias legales, por los abusos cometidos en el ámbito escolar en 2021.