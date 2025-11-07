La Capital | La Ciudad | paro

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

La medida de fuerza será del miércoles al viernes en reclamo de mejoras salariales. Además piden que se cumpla la ley de financiamiento universitario

7 de noviembre 2025 · 15:16hs
Las facultades de la UNR realizarán un paro en reclamo de mejoras salariales.

Las facultades de la UNR realizarán un paro en reclamo de mejoras salariales.

Del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre no habrá clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La medida obedece a un paro nacional dispuesto este viernes por la Conadu, la federación nacional de docentes universitarios.

"La votación nacional arrojó como resultado una masiva voluntad de la docencia por profundizar el plan de lucha por salarios dignos y más presupuesto", señalaron desde la Coad, el gremio docente de la UNR.

La huelga fue lanzada este viernes por la mañana en plenario de secretarios generales de Conadu. Pese al paro, los docentes resolvieron no afectar las mesas de exámenes de fin de año con medidas de fuerza.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por CONADU (@prensaconadu)

Más medidas de fuerza de los docentes universitarios

En el plenario sindical, los representantes docentes resolvieron iniciar el 2026 con acciones de protesta y paros "a definir en próximas instancias y en coordinación con las otras federaciones docentes". Y realizar una presentación judicial para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

"Con esta definición —apuntaron desde la Coad— los docentes de todo el país nos encaminamos a una nueva semana de protesta, nacional y federal, en la que pararemos todas las universidades y realizaremos distintas actividades de visibilización. El gobierno de Milei, en su afán de destruir nuestros salarios y la universidad pública, incumple la ley de financiamiento universitario y mantiene cerrada la paritaria nacional docente".

A fines de octubre, el presidente Javier Milei promulgó la ley de financiamiento universitario, pero con la particularidad de dejarla en suspenso a la espera de que el Congreso justifique o explique la fuente de financiamiento . Esa decisión causó un profundo malestar entre los rectores de las universidades públicas, quienes acudieron a la Justicia para exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la ley aprobada por el parlamento.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @coad.docentesunr

Noticias relacionadas
Santa Fe ya bloqueó los sitios de apuestas en escuelas ¿seguirá con Roblox? 

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

El sindicalista rechazó el cobro del impuesto a las ganancias.

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Colectividades abre con un show bien Rosario y un homenaje a los inmigrantes en el marco del Tricentenario.

Colectividades abre con un show "bien rosarino" y con la marca del tricentenario

renovacion del monumento a la bandera: ya se ejecuto el 60% de las obras

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Lo último

El click de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

La medida de fuerza será del miércoles al viernes en reclamo de mejoras salariales. Además piden que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Ovación
Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega
Ovación

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"