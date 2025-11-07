Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Bancos y consultoras que participan del sondeo del BCRA presentaron sus estimaciones para el último tramo del año

El top 10 de analistas advierten que el tipo de cambio cerrará el año en $1.500.

El dólar se enfriará y la inflación se acelerará en el último tramo del año , según el pronóstico de bancos y consultoras que informan al Banco Central (BCRA) sus proyecciones y se difundió oficialmente este viernes.

Los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual , y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026. El año próximo la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

En cuanto al dólar , la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 para el promedio de noviembre , 36,50 pesos por debajo de la previsión anterior. Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $1.475 por dólar. Asimismo, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $1.500 en diciembre , con una variación interanual esperada de 47%, o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.697 por dólar .

A su vez, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del 2025 el Producto Bruto Interno (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido un 0,5% respecto del segundo trimestre, con una diferencia de 0,1 punto porcentual favorable respecto a la estimación previa.

>> Leer más: El Tesoro pagó un vencimiento al FMI y las reservas del BCRA están por debajo de los u$s 41.000 millones

Se espera también que la actividad económica vuelva a crecer 0,3% en el cuarto trimestre del año —2 décimas menos que en los análisis anteriores—y luego se aceleraría el salto de la economía a 1% trimestral entre enero y marzo de 2026.

Estimación de crecimiento económico

Los encuestados estimaron que el PIB crecerá 3,9% contra 2024, al igual que el mes anterior.

Las respuestas acerca de desempleo se mantienen en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, y se sigue esperando una baja de la tasa hasta el 7,2% en el último trimestre de este año.

En cuanto al comercio exterior de bienes, proyectaron para 2025 que las exportaciones totalicen 84.732 millones de dólares —u$s 1.184 millones más que la encuesta anterior— y las importaciones u$s 76.445 millones -u$s 1.145 millones más que el REM previo-. El superávit comercial anual esperado es de u$s 8.287 millones -u$s 39 millones más que el REM anterior.