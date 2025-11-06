El tiempo en Rosario: tormentas y lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades La temperatura máxima no superaría los 18º y estaría en aumento los próximos días, para llegar a 28º el domingo 6 de noviembre 2025 · 23:02hs

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario tormentas aisladas y lluvias hasta la tarde, pero cielo nublado en la noche, lo que permitiría inaugurar sin inconvenientes la Fiesta Nacional de las Colectividades.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del este, con un registro de 13º y hasta un 70 por ciento de posibilidades de tormentas aisladas. Para la mañana se esperan lluvias, y en la tarde se mantienen las chances de entre un 40 y 70 por ciento de lluvias aisladas, con una máxima de apenas 18º bajando a 14º en la noche, para cuando no hay previstas precipitaciones y habría cielo nublado.

El sábado estaría entre algo y mayormente nublado, con una máxima de 22º y una mínima de 10º.

Para el domingo anticipan cielo parcialmente nublado, con un marcado aumento de la temperatura: 27º de máxima y 12º de mínima.

El lunes se esperan marcas entre 28º y 14º, con cielo algo nublado. El martes estaría mayormente nublado con una máxima de 27º, y el miércoles habría cielo parcialmente nublado con los termómetros llegando hasta los 28º.