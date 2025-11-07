La Capital | Política | Bullrich

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata

Ya hay una preinscripción habilitada en el sitio de la Policía Federal y se conocieron los primeros detalles de la capacitación. Cuánto dura y qué título otorga

7 de noviembre 2025 · 22:56hs
Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, al estilo "Tío Sam" para promocionar la carrera de detective de la Policía Federal Argentina.

Con una imagen generada con IA y al estilo de la histórica campaña de reclutamiento estadounidense que tenía como protagonista al "Tío Sam", una caricatura que personificaba al país norteamericano, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina.

El Ministerio de Seguridad Nacional abrió este viernes la preinscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal. O como planteó la funcionaria en un posteo en X, para ser detective en Argentina.

“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos y una caricatura generada con IA de ella misma, idéntica al póster en el que el Tío Sam llamaba a los estadounidenses a enrolarse en el Ejército de ese país en tiempos de la Primera Guerra Mundial.

Embed

Cómo anotarse para ser detective en Argentina

Según información oficial publicada en el sitio de la Policía Federal, la carrera apunta a jóvenes graduados universitarios "con vocación para enfrentar el crimen organizado”. La edad máxima para aplicar es 40 años y se deben pasar exámenes de aptitud psicológica, médica y física.

Desde la PFA señalaron que se trata de un “entrenamiento intensivo" que dura nueve meses y, sin mayores detalles, se puntualiza que el paquete académico gira en torno a "investigación criminal, tecnología y práctica policial". Tras ello, se ingresa a la fuerza con el grado de Subinspector. El título que obtendrán quienes completen la capacitación será la Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y Curso de Formación Policial.

>> Leer más: Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para las próximas elecciones

"Este programa forma parte del proceso de modernización de la PFA, orientado a consolidarla como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y la desarticulación de organizaciones criminales. Busca incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial", remarcaron.

Noticias relacionadas
Diego Santilli es parte de los cambios en el gabinete puestos en marcha por el presidente.

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Maximiliano Ferraro, titular de la comisión Investigadora de la Cámara de Diputados nacional sobre la criptoestafa $Libra.

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Oscar Cachi Martínez (a la izquierda) y Caren Tepp, dos de los apuntados de Fuerza Patria en la denuncia de Provincias Unidas. 

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Rial se reunió este jueves con Cristina Kirchner 

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata

El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Central sufrió el primer tiempo y el DT de San Lorenzo enfureció por un gol anulado y vio la roja

Central sufrió el primer tiempo y el DT de San Lorenzo enfureció por un gol anulado y vio la roja

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Fue considerado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro oportunidades y abuso sexual simple, agravados por cometerse mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados
Ovación

Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Ovación
Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados
Ovación

Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

La selección rosarina de futsal sacó boleto a las semifinales en el Torneo Nacional en Posadas

La selección rosarina de futsal sacó boleto a las semifinales en el Torneo Nacional en Posadas

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario