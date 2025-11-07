Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina: de qué se trata

Ya hay una preinscripción habilitada en el sitio de la Policía Federal y se conocieron los primeros detalles de la capacitación. Cuánto dura y qué título otorga

Con una imagen generada con IA y al estilo de la histórica campaña de reclutamiento estadounidense que tenía como protagonista al "Tío Sam", una caricatura que personificaba al país norteamericano, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich , promocionó la nueva carrera para ser detective en Argentina .

El Ministerio de Seguridad Nacional abrió este viernes la preinscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal. O como planteó la funcionaria en un posteo en X, para ser detective en Argentina.

“¿Querés ser detective? Te buscamos” , publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos y una caricatura generada con IA de ella misma , idéntica al póster en el que el Tío Sam llamaba a los estadounidenses a enrolarse en el Ejército de ese país en tiempos de la Primera Guerra Mundial .

Según información oficial publicada en el sitio de la Policía Federal , la carrera apunta a jóvenes graduados universitarios "con vocación para enfrentar el crimen organizado”. La edad máxima para aplicar es 40 años y se deben pasar exámenes de aptitud psicológica, médica y física.

Desde la PFA señalaron que se trata de un “entrenamiento intensivo" que dura nueve meses y, sin mayores detalles, se puntualiza que el paquete académico gira en torno a "investigación criminal, tecnología y práctica policial". Tras ello, se ingresa a la fuerza con el grado de Subinspector. El título que obtendrán quienes completen la capacitación será la Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y Curso de Formación Policial.

"Este programa forma parte del proceso de modernización de la PFA, orientado a consolidarla como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y la desarticulación de organizaciones criminales. Busca incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial", remarcaron.