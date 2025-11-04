Juanes prometió volver a Rosario, "la tierra de Messi y Fito Páez"

El músico colombiano mostró en redes sociales la conexión que sintió con el público rosarino

Juanes visitó Rosario por primera vez en su carrera, donde se subió al escenario del Festival Bandera 2025 que se realizó el pasado fin de semana en el Hipódromo.

A través de una publicación de Instagram, el artista colombiano compartió sus días en la ciudad, donde descubrió un nuevo grupo de fanáticos de su música.

“En Rosario, la tierra de Messi y de Fito Páez”, indicó el músico, que mostró la innegable conexión que sintió con el público argentino, que lo vio brillar en el festival que reunió 23 mil asistentes.

“¡Nuestra primera vez tocando en Rosario y ya queremos regresar!”, celebró Juanes en sus redes.

También exhibió su cariño al público argentino en un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde los presentes cantaron a todo pulmón su hit “La camisa negra” e hicieron pogo con todas las canciones del colombiano.

“Me voy queriendo regresar Rosario”, escribió.

Juanes continúa disfrutando de las tierras argentinas luego de su concierto en el Movistar Arena el pasado 28 de octubre, donde recorrió sus distintas etapas musicales.