Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para las próximas elecciones

La exmandataria invitó al conductor a su casa en San José 1111, tras escuchar que el periodista la criticó por el baile en el balcón el día de las elecciones

7 de noviembre 2025 · 13:28hs
Rial se reunió este jueves con Cristina Kirchner 

Jorge Rial reveló que visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. El conductor reveló que la presidenta del PJ le confió un secreto: quién quiere que sea el candidato del peronismo en las próximas elecciones. La información fue compartida por el periodista en “Revoltosos”, el programa que comparte con Viviana Canosa y que se transmite por el canal de stream Carnaval.

Todo comenzó cuando Rial criticó el baile en el balcón de Cristina Kirchner tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Por las duras críticas del periodista, la dirigente peronista lo citó en su casa para debatir y expresarle su descontento. Además, le confió el nombre de su elegido para los próximos comicios presidenciales de 2027.

El nombre oculto

"Me nombró alguien, no voy a decir quién porque voy a respetar el off", dijo Rial en el stream carnaval sobre lo revelado por Cristina Kirchner.

“En la carta que publica el viernes, le dedicaba un párrafo a esta persona y ella, viva como es, cuando releyó dijo ‘Lo voy a sacar porque van decir, este es el elegido y va a ser quilombo interno y le va a cagar tal vez la posibilidad a alguien'”, siguió el periodista.

La discusión por el baile de Cristina en el balcón

El domingo 26 de octubre, Rial estaba en vivo en el aire del canal C5N. Al ver a Cristina bailar en el balcón, el periodista no ahorró en críticas. “Yo sabía que no le había gustado, pero nadie me lo había dicho efectivamente. Me llaman el lunes, me cuentan que estaba, no enojada, dolida y que quería hablar conmigo", expresó Jorge Rial.

En ese marco, Cristina citó al conductor de "Argenzuela" a San José 1111 este jueves. Y Rial no dudó en asistir. En su programa de stream, reconstruyó la escena: “'Sé que estás caliente con lo del balcón', fue la frase que le dije. Me dijo, “Caliente, no. Estoy dolida”. Ella me dijo, ‘Mira, había varias alternativas que era deprimirme, que yo obviamente que estaba triste, pero bueno, fue lo que me salió en ese momento’”.

Rial procedió a explicarle a CFK el porqué de su reacción: “La verdad, me hirvió la sangre y yo no lo contuve. No soy un tipo que puede contener cosas cuando además hay sentimiento”.

“Ella me dice ‘El día que me condenaron también bailé’. Yo no me acordaba de eso. Es cierto. Y yo le dije ‘Está bien, pero era más una decisión personal’. Cuando es algo muy personal, vos tomás la decisión que quieras. Cuando es grupal, es cuando involucra mucha gente y hay gente que se puede sentir mal y yo me sentí mal y la verdad, si vuelve a pasar lo mismo seguramente voy a reaccionar igual”, se justificó.

